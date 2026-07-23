Sabalenka otkrila šta ju je Đoković naučio: „Kopiram najboljeg“

Autor:ATV redakcija
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Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka otkrila je da joj je najbolji srpski teniser Novak Đoković pomogao važnim savjetom koji je unaprijedio jedan od ključnih udaraca u njenoj igri – ritern.
Sabalenka i Đoković godinama njeguju prijateljski odnos. Njihove šale, druženja i plesni izazovi tokom grend slem turnira često privlače pažnju javnosti, a sada je najbolja bjeloruska teniserka otkrila da joj je srpski as dao jako važne savjete koji su joj pomogli da poboljša igru.
"Jednom smo razgovarali i stvarno mi se sviđa njegov ritern. Pitala sam ga: 'Slušaj, na šta se fokusiraš kada stojiš tamo i čekaš ritern? Zato što je tvoj ritern bolji'", rekla je Sabalenka u razgovoru za "First&Red".
Đoković joj je zatim objasnio da veliku ulogu ima početni stav.
"Rekao je da, prije svega, ima specifičan stav. Probala sam to i zaista mi je bilo lakše da reagujem", dodala je, prenosi b92.
Novak joj je dao i savjet o mentalnom pristupu u trenutku kada protivnik servira.
"Rekao mi je: 'Fokusiram se na sebe, samo pokušavam da uradim split-step i onda reagujem.' Takođe, često možete da vidite gdje protivnik servira ili to jednostavno osjetite", objasnila je Sabalenka.
Bjeloruska teniserka priznaje da je od tada prilagodila tehniku.
"Od tada mi govori: 'Kopiraš me.' Pa, to je kao da kopiraš najboljeg. Njegova tehnika mi je pomogla. Promijenila sam neke stvari. Nije baš isto, ali tehnika je malo slična njegovoj", poručila je Sabalenka.
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