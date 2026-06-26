"Mator si, pa ne možeš tri puta odjednom?": Urnebesan razgovor Sabalenke i Đokovića

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i najbolja teniserka današnjice Arina Sabalenka ponovo su pravili spektakl na Vimbldonu, a ovog puta su i kamere zabilježile njihov razgovor koji privlači mnogo pažnje.

Sreli su se i prije nekoliko dana kada su se srdačno pozdravili, a sada su otišli korak dalje - pregovarali su o kreiranju sadržaja za društvene mreže.

Sabalenka je željela da Đoković bude "gost" na njenom TikTok profilu, odnosno da zajedno naprave snimke koje će ona podijeliti sa pratiocima, ali... Novak nije najbolje razumio šta je Arina željela, predložio je drugačiju dinamiku po kojoj se snimati, a zatim su se i "posvađali". Pregovori su propali, pa se za sada čini da ćemo ostati uskraćeni za ovaj materijal.

Uglavnom Arina Sabalenka je željela da naprave tri snimka, dok je Novak Đoković planirao da snimaju po jedan snimak dnevno. Zbog toga ga je Arina Sabalenka "pecnula" da je mator, a ubrzo nakon toga propao je dogovor dvoje slavnih sportista. Ovako je to izgledalo:

Sabalenka: Snimićemo tri TikToka.

Đoković: Tri?

Sabalenka: Da.

Đoković: Znači, kao, od nula do tri...

Sabalenka: Pristao si.

Đoković: Ne idemo jedan po jedan?

Sabalenka: Ne, pristao si, pristao na tri.

Đoković: Pristao sam na tri, ali ne tri odjednom, kao... Jedan... Nećeš dobiti tri odjednom. Slušaj. Znamo da si kraljica. Znamo da dobijaš ono što želiš, ali moraš da budeš strpljiva. Jedan po jedan. Jedan TikTok dnevno. Ne tri odjednom.

Sabalenka: Šta, hoćeš da mi kažeš da si mator? Ne možeš tri odjednom?

Đoković: Žao mi je, pregovori su završeni. Dobićeš jedan, pa ću pričati sa Maksom.

Sabalenka: Znaš šta? Dogovor otpada.

Đoković: Ovo je slovenski način pregovora.

Nakon ovog razgovora svako je otišao svojim putem. Čini se da je Arina Sabalenka završila sa treningom i da je krenula ka svlačionicama, dok su Novaka Đokovića tek čekale obaveze na londonskoj travi - treninzi i pripreme za turnir na kojem će imati veoma težak posao jer mu žrijeb nije bio naklonjen.

Pogledajte razgovor teniserke i tenisera:

😅 Pregovori na Vimbldonu! pic.twitter.com/lboNCPCqnh — Arena Sport TV (@arenasport_tv) June 26, 2026

Podsjećamo, Novak bi već u drugom kolu mogao da igra protiv svog prijatelja Stefanosa Cicipasa, a u narednim rundama posao je sve teži za njega. Eventualni rival u četvrtfinalu bio bi mu Feliks Ože-Aljasim, dok bi u polufinalu mogli da vidimo novi duel protiv Janika Sinera. Sa druge strane, Arina Sabalenka turnir počinje protiv talentovane srpske teniserke Teodore Kostović.

(Mondo)

