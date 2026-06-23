Vimbldon šokirao objavom o Đokoviću – pa je obrisao

Organizatori Vimbldona odlučili su, kako stvari stoje, da ukinu nova pravila o nosiocima, a veliki profiter toga je Novak Đoković. Ili je sve ipak samo velika greška?

Vimbldon je godinama imao posebna pravila za određivanje nosilaca u odnosu na ostale grend slem turnire, uzimajući dodatno u obzir prethodne uspjehe igrača na travnatim turnirima.

Međutim, to je ukinuto 2020. godine i od tada je pravilo isto kao i na preostala tri grend slema – nosioci se određuju prema ATP listi objavljenoj u poned‌jeljak, sedmicu prije početka turnira.

Tenis Poznato koliko je Marej naplaćivao Đokoviću

Po tome, Novak Đoković, osmi teniser svijeta, trebalo je da bude sedmi nosilac zbog izostanka Karlosa Alkaraza. Međutim...

To je urađeno bez ikakvog objašnjenja, barem za sada. U prvi mah postavilo se pitanje da li je riječ o grešci, da li su promijenjena pravila ili je ponovo aktivirana stara formula koja uzima u obzir ranije rezultate na travi.

A onda je, gotovo dva sata nakon objave na Instagramu, cijeli post obrisan, što je potvrdilo da je najvjerovatnije riječ o grešci.

Sada se očekuje da se Vimbldon oglasi i ponudi objašnjenje, prenosi B92.

Tenis Đoković ponovo stiže u BiH, ovo je razlog

Bilo kako bilo, ukoliko se ispostavi da je Novak zaista treći nosilac, to znači da ne bi mogao da igra protiv Janika Sinera ili Aleksandera Zvereva u četvrtfinalu Vimbldona, već najranije u polufinalu.

Takođe, do finala bi mogao da se sastane samo sa jednim od njih dvojice, u zavisnosti od žrijeba koji je na programu u četvrtak.

Vimbldon počinje u poned‌jeljak, 29. juna, ukoliko organizatori ne odluče da i to iznenada promijene. U tom slučaju, nadajmo se da će o tome obavijestiti sve na vrijeme.