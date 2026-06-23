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Vimbldon šokirao objavom o Đokoviću – pa je obrisao

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 19:07

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Новак Ђоковић на прес конференцији након меча
Foto: Tanjug/AP/Dar Yasin

Organizatori Vimbldona odlučili su, kako stvari stoje, da ukinu nova pravila o nosiocima, a veliki profiter toga je Novak Đoković. Ili je sve ipak samo velika greška?

Vimbldon je godinama imao posebna pravila za određivanje nosilaca u odnosu na ostale grend slem turnire, uzimajući dodatno u obzir prethodne uspjehe igrača na travnatim turnirima.

Međutim, to je ukinuto 2020. godine i od tada je pravilo isto kao i na preostala tri grend slema – nosioci se određuju prema ATP listi objavljenoj u poned‌jeljak, sedmicu prije početka turnira.

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Po tome, Novak Đoković, osmi teniser svijeta, trebalo je da bude sedmi nosilac zbog izostanka Karlosa Alkaraza. Međutim...

To je urađeno bez ikakvog objašnjenja, barem za sada. U prvi mah postavilo se pitanje da li je riječ o grešci, da li su promijenjena pravila ili je ponovo aktivirana stara formula koja uzima u obzir ranije rezultate na travi.

A onda je, gotovo dva sata nakon objave na Instagramu, cijeli post obrisan, što je potvrdilo da je najvjerovatnije riječ o grešci.

Sada se očekuje da se Vimbldon oglasi i ponudi objašnjenje, prenosi B92.

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Bilo kako bilo, ukoliko se ispostavi da je Novak zaista treći nosilac, to znači da ne bi mogao da igra protiv Janika Sinera ili Aleksandera Zvereva u četvrtfinalu Vimbldona, već najranije u polufinalu.

Takođe, do finala bi mogao da se sastane samo sa jednim od njih dvojice, u zavisnosti od žrijeba koji je na programu u četvrtak.

Vimbldon počinje u poned‌jeljak, 29. juna, ukoliko organizatori ne odluče da i to iznenada promijene. U tom slučaju, nadajmo se da će o tome obavijestiti sve na vrijeme.

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Vimbldon

Novak Đoković

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