Poznato koliko je Marej naplaćivao Đokoviću

Nova saradnja Džeka Drejpera i Endija Mareja privukla je ogromnu pažnju, a sada su se pojavili i detalji o tome koliko nekadašnji broj jedan naplaćuje trenerski posao.

Marej je od ove sedmice uz Drejpera na turniru u Istbornu, što će biti njihov prvi zajednički nastup od kada je britanski teniser doveo svog idola iz djetinjstva u tim. O toj saradnji govorili su francuski novinari Benoa Mejlen i Frederik Verdije u emisiji "Sans Filet" na "Vinamaks TV", a Verdije je iznio tvrdnju da su Marejeve cijene ogromne.

- Dobro za njega, i dobro za njega što ima novac. Mislim da mu pomaže engleska federacija, nadam se zbog njega, jer Marej ne dolazi za džabe - rekao je Verdije, prenosi B92.

Tenis Mari: Trenirao sam Đokovića i osramotio se prvog dana

On smatra da je Drejper, poslije Marejeve saradnje sa Novakom Đokovićem, morao da ponudi slične uslove.

- Poslije ponude Đokovića, mislim da je Drejper na neki način bio primoran da se približi istim cijenama. Znam Marejeve tarife, one su monstruozne - poručio je francuski novinar.

Verdije je potom iznio konkretne brojke iz perioda kada je Mari radio sa Đokovićem.

- Kada je trenirao Đokovića, bilo je to 10 sedmica za 100.000 evra sedmično. Dakle, milion evra za 10 sedmica - rekao je Verdije.

Tenis Mari: Nisam se najbolje snalazio kada bi Đoković tražio savjet

Francuz tvrdi da Marej ne putuje za male iznose, bez obzira na to o kom igraču se radi.

- U svakom slučaju, taj momak ne putuje za manje od milion evra. Da li je napravio ustupak? Šalite se? Njega baš briga - dodao je Verdije.

Marej se u trenerske vode vratio poslije perioda provedenog van tenisa, a saradnja sa Drejperom biće posebno zanimljiva uoči Vimbldona, gdje Britanac pokušava da se vrati u pravi ritam poslije problema sa povredama.