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Đoković opet pao na ATP listi

Autor:

ATV
15.06.2026 09:41

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Ђоковић опет пао на АТП листи
Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Nova ATP lista donijela je manju promjenu kada je riječ o plasmanu Novaka Đokovića.

Najtrofejniji teniser svih vremena od ovog ponedjeljka zauzima osmu poziciju na svjetskoj rang listi.

Srpski as je proteklog vikenda privukao pažnju van teniskih terena, pošto je prisustvovao trci Formule 1 za Veliku nagradu Katalonije u Barseloni, gdje je iz neposredne blizine pratio dešavanja i pobjedu Luisa Hamiltona.

I dalje nije poznato da li će Đoković do početka Vimbldona odigrati neki pripremni turnir ili egzibicioni meč. Treći grend slem sezone počinje 29. juna, a ljubitelji tenisa čekaju njegovu odluku pred odlazak u London.

Na najnovijoj ATP listi Novaka je na sedmom mjestu zamijenio Danil Medvedev, dok među desetoricom najboljih nije bilo drugih promjena. Vodeće tri pozicije i dalje drže Janik Siner, Karlos Alkaraz i Aleksandar Zverev.

Kada je riječ o ostalim srpskim teniserima, među prvih 100 nalaze se Hamad Međedović, koji zauzima 67. mjesto, kao i Miomir Kecmanović na 80. poziciji.

Dušan Lajović trenutno je 139. igrač svijeta, Laslo Đere se nalazi na 225. mjestu ATP liste, dok je mladi Ognjen Milić rangiran kao 359. teniser planete, prenosi B92.

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Tagovi :

Novak Đoković

ATP

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