Vašero, 20. igrač svijeta, povukao se još na Rolan Garosu zbog povrede stopala.

Zbog toga ga neće biti na travi, uključujući i turnir na Vimbldonu.

"Trava je mrtva, Vimbldon je mrtav. Nadam se da ću se vratiti za mjesec i po dana i biti svjež za drugi dio sezone", saopštio je Vašero.

Vašero, koji se tek prošle sezone probio na velikoj sceni, nikad u karijeri nije igrao glavni žreb Vimbldona.

Najbolji rezultat u karijeri mu je osvajanje mastersa u Šangaju, prenosi B92