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"Trava je mrtva, Vimbldon je mrtav"

Autor:

ATV
09.06.2026 18:09

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тенис лоптица мрежа терен
Foto: Pexel/Sergio Arteaga

Monegašanski teniser Valentan Vašero propustiće čitavu sezonu na travi.

Vašero, 20. igrač svijeta, povukao se još na Rolan Garosu zbog povrede stopala.

Zbog toga ga neće biti na travi, uključujući i turnir na Vimbldonu.

"Trava je mrtva, Vimbldon je mrtav. Nadam se da ću se vratiti za mjesec i po dana i biti svjež za drugi dio sezone", saopštio je Vašero.

Vašero, koji se tek prošle sezone probio na velikoj sceni, nikad u karijeri nije igrao glavni žreb Vimbldona.

Najbolji rezultat u karijeri mu je osvajanje mastersa u Šangaju, prenosi B92

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Tagovi :

Vimbldon

teniser

Valentan Vašero

Rolan Garos 2026

turnir

povreda

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