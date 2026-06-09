Autor:ATV
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Monegašanski teniser Valentan Vašero propustiće čitavu sezonu na travi.
Vašero, 20. igrač svijeta, povukao se još na Rolan Garosu zbog povrede stopala.
Zbog toga ga neće biti na travi, uključujući i turnir na Vimbldonu.
"Trava je mrtva, Vimbldon je mrtav. Nadam se da ću se vratiti za mjesec i po dana i biti svjež za drugi dio sezone", saopštio je Vašero.
Vašero, koji se tek prošle sezone probio na velikoj sceni, nikad u karijeri nije igrao glavni žreb Vimbldona.
Najbolji rezultat u karijeri mu je osvajanje mastersa u Šangaju, prenosi B92
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