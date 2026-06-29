Danil Medvedev deklasirao Marina Čilića

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ruski teniser Danil Medvedev doslovno je deklasirao Hrvata Marina Čilića na startu ovogodišnjeg Vimbldona.
Medvedev je slavio, čini se bez većih problema, sa 3:0 u setovima - 6:1, 6:2, 6:4.
Hrvat, inače 62. igrač svijeta, nije imao rješenja za ono što je posebno u prva dva seta prikazivao ruski igrač.
Čilić je u prva dva seta osvojio samo tri gema i imao jednu brejk šansu. Podigao je malo nivo igre u trećem dijelu, ali nedovoljno da ugrozi protivnika.
Medvedev će u drugom kolu Vimbldona igrati protiv Španca Danijela Meride Agilara.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
23
06
23
03
23
02
23
01
22
58
Trenutno na programu