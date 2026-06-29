Danil Medvedev deklasirao Marina Čilića

Ruski teniser Danil Medvedev doslovno je deklasirao Hrvata Marina Čilića na startu ovogodišnjeg Vimbldona.

Medvedev je slavio, čini se bez većih problema, sa 3:0 u setovima - 6:1, 6:2, 6:4.

Hrvat, inače 62. igrač svijeta, nije imao rješenja za ono što je posebno u prva dva seta prikazivao ruski igrač.

Čilić je u prva dva seta osvojio samo tri gema i imao jednu brejk šansu. Podigao je malo nivo igre u trećem dijelu, ali nedovoljno da ugrozi protivnika.

Medvedev će u drugom kolu Vimbldona igrati protiv Španca Danijela Meride Agilara.