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Danil Medvedev deklasirao Marina Čilića

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 22:58

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Данил Медведев
Foto: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Ruski teniser Danil Medvedev doslovno je deklasirao Hrvata Marina Čilića na startu ovogodišnjeg Vimbldona.

Medvedev je slavio, čini se bez većih problema, sa 3:0 u setovima - 6:1, 6:2, 6:4.

Hrvat, inače 62. igrač svijeta, nije imao rješenja za ono što je posebno u prva dva seta prikazivao ruski igrač.

Čilić je u prva dva seta osvojio samo tri gema i imao jednu brejk šansu. Podigao je malo nivo igre u trećem dijelu, ali nedovoljno da ugrozi protivnika.

Medvedev će u drugom kolu Vimbldona igrati protiv Španca Danijela Meride Agilara.

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Danil Medvedev

Marin Čilić

Vimbldon 2026

Vimbldon

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