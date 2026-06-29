Veliko iznenađenje odmah na početku Vimbldona

Autor:ATV redakcija
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Vimbldon samo što je počeo, a već smo dobili prvo veliko iznenađenje. Ruski teniser Andrej Rubljov eliminisan je već u prvom kolu.
Trenutno 13. igrač svijeta izgubio je od zemljaka Romana Safijulina – 4:6, 7:6 (6), 3:6, 6:3, 7:6 (12).
Spektakularan meč viđen je u Ol Ingland klubu, a prvi međusobni susret trajao je okruglo četiri sata.
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Ovo je i prvo veliko iznenađenje u muškom dijelu žrijeba, a upravo je Rubljov bio jedan od potencijalnih rivala Novaka Đokovića u osmini finala.
Da će ovo biti nezgodan meč za Rubljova bilo je jasno poslije gubitka prvog seta, međutim, u nastavku je uzvratio kroz taj-brejk.
Kroz treći set je protutnjao maltene, ali 132. igrač planete se nije predavao i ekspresno je uzvratio istom merom, izborivši odlučujući set.
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Super taj-brejk je odlučio pobjednika. Rubljov je propustio dvije meč lopte, Safijulin takođe, prije nego što je treću iskoristio.
Naredni rival biće mu Botik van de Zandshulp.
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