Veliko iznenađenje odmah na početku Vimbldona

Vimbldon samo što je počeo, a već smo dobili prvo veliko iznenađenje. Ruski teniser Andrej Rubljov eliminisan je već u prvom kolu.

Trenutno 13. igrač svijeta izgubio je od zemljaka Romana Safijulina – 4:6, 7:6 (6), 3:6, 6:3, 7:6 (12).

Spektakularan meč viđen je u Ol Ingland klubu, a prvi međusobni susret trajao je okruglo četiri sata.

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Ovo je i prvo veliko iznenađenje u muškom dijelu žrijeba, a upravo je Rubljov bio jedan od potencijalnih rivala Novaka Đokovića u osmini finala.

Da će ovo biti nezgodan meč za Rubljova bilo je jasno poslije gubitka prvog seta, međutim, u nastavku je uzvratio kroz taj-brejk.

Kroz treći set je protutnjao maltene, ali 132. igrač planete se nije predavao i ekspresno je uzvratio istom merom, izborivši odlučujući set.

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Super taj-brejk je odlučio pobjednika. Rubljov je propustio dvije meč lopte, Safijulin takođe, prije nego što je treću iskoristio.

Naredni rival biće mu Botik van de Zandshulp.