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Iva Jović startuje na Vimbldonu, prvi meč protiv Žaklin Kristijan

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 12:01

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Ива Јовић стартује на Вимблдону, први меч против Жаклин Кристијан
Foto: Tanjug/AP/PA/Ben Whitley

Američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović u prvom kolu Vimbldona igra protiv Rumunke Žaklin Kristijan.

Meč počinje u 12 časova danas, 29. juna.

Ovo je njihov prvi međusobni duel. Obje su učestvovale na VTA singlu u Londonu ranije ovog mjeseca čime su otvorile sezonu na travi. Jović je stigla do polufinala, a Kristijan do osmine. Obje su poražene od Eme Radukanu koja je i osvojila turnir.

Jović je trenutno 16 teniserka svijeta, dok je Kristijan na 36 poziciji.

Na prošlogodišnjem izdanju Vimbldona Iva Jović je poražena već u prvom kolu.

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Iva Jović

Vimbldon

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