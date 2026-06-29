Iva Jović startuje na Vimbldonu, prvi meč protiv Žaklin Kristijan

Autor:ATV redakcija
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Američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović u prvom kolu Vimbldona igra protiv Rumunke Žaklin Kristijan.
Meč počinje u 12 časova danas, 29. juna.
Ovo je njihov prvi međusobni duel. Obje su učestvovale na VTA singlu u Londonu ranije ovog mjeseca čime su otvorile sezonu na travi. Jović je stigla do polufinala, a Kristijan do osmine. Obje su poražene od Eme Radukanu koja je i osvojila turnir.
Jović je trenutno 16 teniserka svijeta, dok je Kristijan na 36 poziciji.
Na prošlogodišnjem izdanju Vimbldona Iva Jović je poražena već u prvom kolu.
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