Iva Jović nije napravila novo čudo, Sabalenka prejaka

27.01.2026

07:28

Арина Сабаленка и Ива Јовић на АО 2026
Foto: Tanjug / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović nije uspjela da napravi još jedno, ono najveće čudo na Australijan Openu i savlada prvu igračicu svijeta Arinu Sabalenku koja je uspjela da joj zaustavi pohod i savlada je sa 6:3, 6:0.

Možda je glupo reći da ovaj rezultat nije realan, ali je Iva zaista imala velikih šansi da produži priču u prvom setu i možda ga na kraju i osvoji.

Okršaj je trajao nešto više od sat i po vremena i zasigurno se može reći da je naše gore list izvukla dobre pouke iz zajedničkog bivstvovanja na terenu sa Sabalenkom.

Prvi put je ovoliko daleko otišla na jednom Grend slemu i sada će moći da se pohvali da je sa samo 18 godina ušla u Top 20 igračica planete!

Od ponedjeljka će biti tačno 20. na planeti, dok Arina s druge strane nastavlja pohod na novu titulu Australijan Opena i za finale će se boriti protiv Koko Gof ili Eline Svitoline.

Što se tiče samog meča, prvi reket svijeta je bio kranje agresivan od samog starta, ali je dobio odgovore koji su joj poručivali da nema opuštanja i da ofanziva mora da bude neprestana.

Imala je Sabalenka loptu za dupli brejk i 4:0, pa i za 5:1, ali je iva u devetom gemu napravila totalni pakao sa riternima i izvukla maksimum iz Bjeloruskinje.

Tada je imala tri brejk lopte da se vrati na 5:4 i da servira za egal, ali joj to nije pošlo za rukom i protivnica je došla do prvog seta.

Možda su neki očekivali da će Jovićeva pokušati da uradi nešto više, ali je Arina za 25 minuta stigla do sigurnih 5:0 i momenta da završi svu priču.

Malo jeste bilo teško da se stavi tačka, ali je izgurala to Sabalenka i sada je ponovo jako blizu da uzme titulu u Melburnu.

Sa druge strane, 18-godišnja Iva kojoj su oba roditelja Srbi, jako mlada je već došla u sami teniski krem i od nje vrlo brzo možemo očekivati najveće titule.

Iva Jović

Arina Sabalenka

Australijan open 2026

