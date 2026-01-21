Logo
Iva Jović se plasirala u treće kolo Australijan opena

21.01.2026

16:47

Ива Јовић се пласирала у треће коло АО 2026
Foto: Tanjug / AP / Dita Alangkara

Američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović plasirala se u treće kolo Australijan opena, pošto je danas u drugom kolu u Melburnu pobijedila Australijanku Prišilu Hon 6:1, 6:2.

Meč je trajao 72 minuta.

Jović je 27. teniserka svijeta, dok se Hon nalazi na 121. mjestu WTA liste.

Američka teniserka će u trećem kolu igrati protiv Italijanke Džasmin Paolini, koja je nadigrala Poljakinju Magdalenu Freh 6:2, 6:3.

Ima srpske korijene i redovno posjećuje Srbiju

Iva je rođena u Kaliforniji, ali su njeni roditelji porijeklom sa naših prostora. Tačnije, njena majka Jelena je Srpkinja rođena u Splitu, dok je otac Bojan iz Leskovca. Ima sestru Miu koja je takođe krenula teniskim putem.

Teniserka ne zaboravlja svoje korene i često posjećuje rodbinu u Srbiji.

"Svake godine dolazim u Srbiju, još kada sam imala dvije, tri godine. Volim da idem tamo. Beograd je posebno lijep. Definitivno imam dobru vezu sa Srbijom", izjavila je jednom prilikom, dodavši da odlično govori srpski i da ga koristi kada ne želi da je sudije razumiju u trenucima kada joj ne ide najbolje na terenu

