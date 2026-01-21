"Eko toplane": Privremena obustava primjene odluke o restriktivnom režimu grijanja

"Eko toplane" Banjaluka saopštile su da su primile poziv Grada Banjaluka na sastanak zakazan za petak, te su kao znak dobre volje i odgovornog odnosa prema građanima, donijele odluku da privremeno obustave primjenu odluke o restriktivnom režimu isporuke toplotne energije, do okončanja razgovora i razmatranja mogućih rješenja.

"Eko toplane Banja Luka obavještavaju javnost da su primile poziv Grada Banja Luka na sastanak zakazan za petak, 23. januar 2026. godine, na kojem će se razgovarati o funkcionisanju sistema daljinskog grijanja i mogućim rješenjima za njegovu dugoročnu stabilnost.

Imajući u vidu upućeni poziv na sastanak i iskazanu spremnost da se pitanju grijanja u Banjoj Luci pristupi hitno i sveobuhvatno, Eko toplane su, u znak dobre volje i odgovornog odnosa prema građanima, donijele odluku da privremeno obustave primjenu odluke o restriktivnom režimu isporuke toplotne energije, do okončanja razgovora i razmatranja mogućih rješenja.

Banja Luka Eko toplane počele primjenu restriktivnog režima isporuke toplotne energije

Mjera prilagođavanja, o kojoj je javnost prethodno informisana, podrazumijevala je smanjenje temperature u okviru važećih propisa i tehničkih uslova, sa ciljem održavanja stabilnosti sistema i sprečavanja ozbiljnijih poremećaja u isporuci.

Odluka o privremenoj obustavi primjene odluke o restriktivnom režimu predstavlja gest povjerenja u proces dijaloga i jasnu namjeru da se sa strane Eko toplana ne ostavi prostor za bilo kakve spekulacije o motivima, osim jednog, a to je očuvanje stabilne, sigurne i održive isporuke toplotne energije za građane Banje Luke.

Eko toplane potvrđuju učešće na zakazanom sastanku i izražavaju spremnost da se, kroz otvoren i konstruktivan dijalog, sagledaju svi relevantni aspekti rada sistema daljinskog grijanja, kao i modeli koji mogu obezbijediti njegovu dugoročnu pouzdanost.

Podsjećamo da su mjere prilagođavanja režima isporuke toplotne energije bile dio unaprijed usvojenog plana stabilizacije sistema, pripremanog tokom dužeg vremenskog perioda, u uslovima značajnog rasta ulaznih troškova i izostanka odluka koje se odnose na finansijski okvir u kojem sistem posluje. Njihov cilj nije bio narušavanje kvaliteta usluge, već očuvanje kontinuiteta grijanja i zaštita sistema daljinskog grijanja u cjelini.

Eko toplane očekuju da predstojeći sastanak bude prilika za iznošenje relevantnih činjenica i argumenata, kao i za definisanje konkretnih koraka koji će omogućiti da sistem daljinskog grijanja funkcioniše u skladu sa tehničkim, finansijskim i regulatornim okvirima, u interesu svih građana Banje Luke", navode iz Eko toplana.