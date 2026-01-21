Zeljković: Ne dovoditi Banjaluku u blokadu

Odbornici u Skupštini grada Banjaluka u petak bi najvjerovatnije trebalo da zasjedaju, a na dnevnom redu naći će se budžet grada, za koji Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a, ističe da treba da bude usvojen i da se Banjaluka ne dovodi u neku blokadu.

Prema riječima Zeljkovića, sjednica koja bi mogla biti u petak biće vanredna.

"To će biti vanredna sjednica i glavna tema će svakako biti budžet. Naš stav je vrlo jasan - da usvojimo budžet i da ne dovodimo Banjaluku u neku blokadu. Mi želimo da budžet koji donesemo bude po mjeri građana i želimo da čujemo potrebe penzionera, sportista i ljudi iz kulture te da pokušamo da riješimo sve veći broj problema", rekao je Zeljković.

Dodao je da se grad nalazi u teškoj situaciji kada je u pitanju stanje u preduzećima.

"Konstantno imamo zahtjeve za povećanje cijena, redukovanje grijanja, a sada imamo i poruke iz 'Čistoće' da i oni traže povećanje cijena ili pomoć samog grada. Mi želimo da vidimo na koji način možemo pomoći građanima. Grad je suvlasnik svih tih preduzeća i ima obavezu da d‌jeluje i finansijski pomogne. Pomagali smo 'Aquani', ZIBL-u kako bi ta preduzeća bila stabilna. Grad ima infrastrukturne probleme - naselje Kočićev vijenac ima nekoliko aktiviranih klizišta i ništa se u vezi s tim pitanjem ne radi. Odgovor koji smo dobili od nadležnog od‌jeljenja je da je grad samo upoznat sa situacijom, ali nemamo planove šta će se u vezi s tim pitanjem raditi", poručio je Zeljković.

On je istakao da se ovd‌je radi o osnovnim uslovima za život te da žele da te stavke uvrste u raspravu.

"Moramo postaviti prioritete i imamo različita mišljenja s aktuelnom Gradskom upravom. Pričaju o šetalištima i parkovima, koji su svakako lijepi, ali morate pokazati dozu odgovornosti da shvatite šta su prioriteti", naglasio je Zeljković za RTRS.