Eko toplane počele primjenu restriktivnog režima isporuke toplotne energije

"Eko toplane" Banjaluka započele su primjenu restriktivnog režima proizvodnje i isporuke toplotne energije, u skladu sa ranije usvojenim planom stabilizacije sistema daljinskog grijanja, saopšteno je iz ovog preduzeća.

"Eko toplane" Banjaluka započele su primjenu restriktivnog režima proizvodnje i isporuke toplotne energije, u skladu sa ranije usvojenim planom stabilizacije sistema daljinskog grijanja, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Kako su pojasnili, isporuka toplotne energije u restriktivnom režimu odvijaće se u okviru važećih propisa i tehničkih uslova, ali na nižem nivou u odnosu na standard koji su korisnici do sada imali.

"Odluka o prelasku na restriktivni režim dio je plana koji je Upravni odbor 'Eko toplana' razmatrao i usvojio krajem 2025. godine, kao odgovor na dugotrajan nesrazmjer između rastućih troškova funkcionisanja sistema i postojećeg finansijskog okvira u kojem sistem posluje. Njena primjena bila je privremeno odgođena tokom prazničnog perioda, kako bi se građanima Banjaluke obezbijedio stabilan režim grijanja u vrijeme povećane potrošnje i niskih spoljašnjih temperatura", saopštile su "Eko toplane" Banjaluka.

Hronika Akcija u Sarajevu: Pretresaju se stanovi i stomatološka ordinacija dekana Stomatološkog fakulteta

U aktuelnim uslovima, kako dodaju, "produžavanje dosadašnjeg režima isporuke više nije održivo bez ozbiljnog rizika po tehničku i finansijsku stabilnost sistema daljinskog grijanja".

"U periodu od 2018. do 2025. godine, ukupni troškovi sistema daljinskog grijanja porasli su za 69 odsto, dok su ukupni prihodi povećani za svega 23 odsto. Istovremeno, cijena toplotne energije za krajnje korisnike korigovana je za 22 odsto, što pokazuje da rast troškova nije bio proporcionalno raspoređen između relevantnih aktera u sistemu, već je najvećim dijelom ostao u okviru poslovanja 'Eko toplana'", kažu iz ovog preduzeća.

Uz to, kako dodaju, troškovi električne energije porasli su za 181 odsto, a troškovi glavnog energenta za 36 odsto. Troškovi održavanja distributivne mreže, ističu, povećani su za čak 247 odsto, uz dodatnih 15,7 miliona KM uloženih iznad prvobitno planiranih sredstava.

"Restriktivni režim ne predstavlja odustajanje od obaveza prema korisnicima, već mjeru usmjerenu na očuvanje stabilnosti sistema i sprečavanje potpunog prekida isporuke toplotne energije. Cilj 'Eko toplana' ostaje isti, a to je završetak grijne sezone na siguran i kontrolisan način. 'Eko toplane' ostaju otvorene za dijalog i očekuju aktivno uključivanje donosilaca odluka u rješavanje pitanja od značaja za funkcionisanje sistema daljinskog grijanja u Banjaluci“, izjavio je Dragiša Zečević, član Upravnog odbora "Eko toplana".

"Eko toplane" podsjećaju da su tokom prethodnog perioda u više navrata upozoravale na potrebu donošenja odluka koje se odnose na finansijsku održivost sistema, uključujući korekciju cijene usluge i obezbjeđivanje dodatnih izvora finansiranja.

"Uprkos tim upozorenjima, do danas nije došlo do konkretnih odluka nadležnih institucija koje bi omogućile uslove za povratak na redovan režim isporuke toplotne energije", naveli su.