Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

19.01.2026
U tradicionalnom plivanju za Časni krst u Banjaluci, prvi do Časnog krsta doplivao je Dalibor Kajiš.
Plivanju za Časni krst učestvovala su 32 učesnika.
Prethodno je ulicama grada prošla svečana litija koja je krenula ispred Hrama Hrista Spasitelja. Litiju je predvodilo Njegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava, uz sasluženje sveštenstva Eparhije banjalučke i prisustvo velikog broja vjernika.
