Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

Izvor:

ATV

19.01.2026

13:04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци
Foto: ATV

U tradicionalnom plivanju za Časni krst u Banjaluci, prvi do Časnog krsta doplivao je Dalibor Kajiš.

Plivanju za Časni krst učestvovala su 32 učesnika.

Дејан Кајиш
Dejan Kajiš

Prethodno je ulicama grada prošla svečana litija koja je krenula ispred Hrama Hrista Spasitelja. Litiju je predvodilo Njegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava, uz sasluženje sveštenstva Eparhije banjalučke i prisustvo velikog broja vjernika.

Plivanje za Časni krst

Banjaluka

Bogojavljenje

