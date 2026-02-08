Minić: I ovi bespotrebni izbori ponovo pokazali čvrstu volju naroda

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da su i ovi bespotrebni izbori ponovo pokazali čvrstu volju naroda.

"Čestitke Siniši Karanu na drugoj uzastopnoj i ubjedljivoj pobjedi! Želim mu uspješan nastavak rada u interesu građana!", objavio je Minić na Iksu.