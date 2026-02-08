Minić: I ovi bespotrebni izbori ponovo pokazali čvrstu volju naroda

08.02.2026
22:01
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da su i ovi bespotrebni izbori ponovo pokazali čvrstu volju naroda.
"Čestitke Siniši Karanu na drugoj uzastopnoj i ubjedljivoj pobjedi! Želim mu uspješan nastavak rada u interesu građana!", objavio je Minić na Iksu.
I ovi bespotrebni izbori su ponovo pokazali čvrstu volju naroda – čestitke Siniši Karanu na drugoj uzastopnoj i ubjedljivoj pobjedi! Želim mu uspješan nastavak rada u interesu građana!— Savo Minić (@minic_savo) February 8, 2026
