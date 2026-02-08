Cvijanović: Ovo je ko zna koji put da član SNSD-a pobijedi predsjednika SDS-a

Ovo je već ne znam koji put da član SNSD-a ili organa SNSD-a pobijedi predsjednika SDS-a i tako će biti i u buduće, rekla je Željka Cvijanović, potpredsjednik SNSD-a nakon pobjede Siniše Karana na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

"Ovi izbori su nam bili potrebni kao potvrda pobjede, za koju smo znali da je pobjeda, da skinemo ljagu koju su namjerno pokušali na nas da bace SDS, koalicioni partneri i CIK, a isto tako svi u Sarajevu koji su vodili kampanju za opozicionog kandidata", rekla je Cvijanović.

"Ako hoćete da vas poštuju, vi morate poštovati", dodala je srpski član Predsjedništva.