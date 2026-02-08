Logo
Cvijanović: Opozicija je bruka Srpske, sramotno i njeno šurovanje sa sarajevskom čaršijom

ATV

08.02.2026

20:48

Opozicija je bruka i sramota Republike Srpske, baš kao što je sramotno i njeno šurovanje sa sarajevskom čaršijom. Jednako je sramotno i večerašnje obraćanje Ognjena Bodiroge iz SDS-a i njegovo ponižavanje glasača u Republici Srpskoj, rekla je Željka Cvijanović, potpredsjednica SNSD-a.

Iz SDS-a već zakukali, svi krivi sem njih: "Današnji dan je bruka i sramota za Srpsku"

"Ni ponavljanje izbora, maltretiranje ljudi, ni lažne optužbe o navodnoj krađi nisu spriječili naše poštene ljude da ponovo izađu na izbore i odbrane volju naroda. Hvala biračima u Republici Srpskoj koji su prepoznali izdajničku politiku Šmitove koalicije u liku SDS-a i njihovih partnera i poklonili povjerenje patriotskoj politici SNSD-a i koalicionih partnera", rekla je ona.

Željka Cvijanović

Ponovljeni prijevremeni izbori

rezultati ponovljenih izbora

