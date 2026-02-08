Logo
Stevanović: Kada su vidjeli Blanušu i Trivićku, ljudi su se okrenuli i nagrnuli sa nama

Nismo htjeli da dolazi ni Dodik ni Karan, dovoljno je bilo da ljudi vide kandidata Blanušu i Jelenu Trivić i Ljubišu Petrovića i ljudi su se svi okrenuli i nagrnuli sa nama, rekao je Zoran Stevanović, predsjednika zvorničkog SNSD-a nakon ubjedljive pobjede Siniše Karana u ovoj lokalnoj zajednici na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Srpske.

"Imali smo preko 500 "gostiju" iz raznih krajeva naše zemlje. Jedino dobro su prošli naši ugostitelji i hotelijeri jer se tražio krevet više jer su svi opozicioni kandidati nagrnuli ovamo. To je tražilo i naš poseban pristup u kampanji. Nismo htjeli da dolazi ni Dodik ni Karan, dovoljno je bilo da ljudi vide kandidata Blanušu, i Jelenu Trivić i Ljubišu Petrovića i ljudi su se svi okrenulo i nagrnuli sa nama. I oni koji nikada nisu bili za nas, sada su glasali za nas", rekao je Stevanović.

On kaže da su "odbranili" razliku od oko 6.000 glasova.

"Odbrani smo razliku, oko 6000 će biti u konačnici. Zahvaljujem se svima koji su glasali, pa čak i za opoziciju. Kada još jednom dođe Trivićka i Blanuša i oni će prestati da glasaju za njih", rekao je Stevanović.

