CIK BiH objavio rezultate izbora: Evo koliko su glasova osvojili Karan i Blanuša

Siniša Karan, kandidat SNSD-a, pobijedio je na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, objavila je Centralna izborna komisija BiH večeras 8.februara.

Prema podacima koje je objavio CIK, gdje su sabrani današnji i rezultati sa birališta na kojima su ranije priznati, Karan ima 224.384 glasa.

Drugoplasirani Branko Blanuša, kandidat SDS-a, ima 213.513 glasova.

Kolika je bila izlaznost

U Republici Srpskoj danas su održani ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica.

Sva biračka mjesta su otvorena u sedam, a zatvorena su u 19 časova. Pravo glasa na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske imalo je 84.474 birača. Glasalo je 41.826 ili 49,51 odsto birača.