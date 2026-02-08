Logo
Banjac: Izborom Karana građani Srpske poslali jasnu poruku

Izvor:

SRNA

08.02.2026

22:05

Komentari:

0
Foto: ATV

Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac izjavio je da su izborom kandidata SNSD-a Siniše Karana za predsjednika Republike Srpske građani poslali jasnu poruku da odlučuju o svom predsjedniku, a ne Centralna izborna komisija /CIK/ BiH, političko Sarajevo ili pojedine ambasade.

On je pozvao CIK BiH da ovo završi jer Republika Srpska ide dalje.

"Ukoliko ovo ne bi završili, sljedeći izbori neće biti samo izbori za predsjednika Republike Srpske nego izbori za predsjednika države Republike Srpske jer mi više nemao kuda, stvar je vrlo jednostavna", rekao je Banjac na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Banjac je ukazao da je Karan na ponovljenim izborima pobijedio sa većom razlikom nego na izborima 23. novembra prošle godine, odnosno sa 1.000 glasova više.

Komentari (0)
