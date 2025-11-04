Logo

Banjac: Ustavni sud srušio čak i sam sebe

Izvor:

SRNA

04.11.2025

19:19

Komentari:

0
Бањац: Уставни суд срушио чак и сам себе

Predsjednik NPS-a Darko Banjac izjavio Srni da je Ustavni sud BiH, odbacujući apelaciju predsjednika Milorada Dodika, potvrdio da je politički sud, bez ikakve veze sa pravom, ali i da je ovom odlukom srušio Ustav BiH.

"Ustavni sud BiH je još jednom pokazao da ne poštuje samo Ustav BiH, nego i međunarodne pravne norme. Ovo što se desilo je, zaista, urušavanje pravnog sistema BiH. Taj sud je srušio i sam sebe", rekao je Banjac u ime političke grupe NPS-DNS.

stasa kosarac

BiH

Košarac: Inkvizicijski Ustavni sud stao na stranu stranca okupatora

Banjac je naveo da činjenica da je Ustavni sud BiH krnji jer nema dvoje sudija iz Republike Srpske pokazuju da u suštini taj sud i ne postoji.

On kaže da se politički proces protiv Dodika nastavlja od političkog Sarajeva, koji ima uticaj na krnji Ustavni sud BiH, kao i da se ovom odlukom pokazuje i to da na nivou državne zajednice ne postoji pravo, nego političke odluke nekog organa koji sebe zove ustavnim sudom.

nebojsa vukanovic

Republika Srpska

Od Vukanovića ništa novo: Ponovo ga obezbjeđenje izvelo iz sale

"Paradoks je da stranci budu članovi Ustavnog suda, što nije zabilježeno nigdje osim u zemlji koja sebe zove državnom zajednicom BiH. Ovo je samo još jedna potvrda da u ovoj zemlji pravo ne postoji, već samo politička sila kojom se nastoje diktirati procese", dodao je Banjac.

Krnji Ustavni sud BiH odbio je apelaciju advokatskog tima predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Ustavni sud BiH

Darko Banjac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Уставни суд БиХ показао да је политички орган

BiH

Ustavni sud BiH pokazao da je politički organ

18 h

1
Наставља се блокада институција у САД

Svijet

Nastavlja se blokada institucija u SAD

18 h

0
Ненад Стевандић

BiH

Stevandić: Ustavni sud će izgubiti

18 h

0
Сви летови отказани: Стигла дојава о бомби у авиону

Svijet

Svi letovi otkazani: Stigla dojava o bombi u avionu

18 h

0

Više iz rubrike

Кошарац: Инквизицијски Уставни суд стао на страну странца окупатора

BiH

Košarac: Inkvizicijski Ustavni sud stao na stranu stranca okupatora

18 h

0
Уставни суд БиХ показао да је политички орган

BiH

Ustavni sud BiH pokazao da je politički organ

18 h

1
Ненад Стевандић

BiH

Stevandić: Ustavni sud će izgubiti

18 h

0
Goran Petronijević advokat

BiH

Petronijević: Samo u BiH se moglo ovako nešto dogoditi

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner