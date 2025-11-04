Banjac: Ustavni sud srušio čak i sam sebe

Predsjednik NPS-a Darko Banjac izjavio Srni da je Ustavni sud BiH, odbacujući apelaciju predsjednika Milorada Dodika, potvrdio da je politički sud, bez ikakve veze sa pravom, ali i da je ovom odlukom srušio Ustav BiH.

"Ustavni sud BiH je još jednom pokazao da ne poštuje samo Ustav BiH, nego i međunarodne pravne norme. Ovo što se desilo je, zaista, urušavanje pravnog sistema BiH. Taj sud je srušio i sam sebe", rekao je Banjac u ime političke grupe NPS-DNS.

Banjac je naveo da činjenica da je Ustavni sud BiH krnji jer nema dvoje sudija iz Republike Srpske pokazuju da u suštini taj sud i ne postoji.

On kaže da se politički proces protiv Dodika nastavlja od političkog Sarajeva, koji ima uticaj na krnji Ustavni sud BiH, kao i da se ovom odlukom pokazuje i to da na nivou državne zajednice ne postoji pravo, nego političke odluke nekog organa koji sebe zove ustavnim sudom.

"Paradoks je da stranci budu članovi Ustavnog suda, što nije zabilježeno nigdje osim u zemlji koja sebe zove državnom zajednicom BiH. Ovo je samo još jedna potvrda da u ovoj zemlji pravo ne postoji, već samo politička sila kojom se nastoje diktirati procese", dodao je Banjac.

Krnji Ustavni sud BiH odbio je apelaciju advokatskog tima predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".