Ustavni sud BiH pokazao da je politički organ

Odbijene su obje apelacije Milorada Dodika. Krnji Ustavni sud BiH koji čine sudije iz Njemačke, Švajcarske i Albanije, s bošnjačkim i hrvatskim kolegama poziva se na nadležnosti visokog predstavnika, očigledno ignorišući činjenicu da Kristijan Šmit nema odobrenje Savjeta bezbjednosti. Ignorišu i to da je za donošenje zakona nadležna isključivo Parlamentarna skupština BiH.

"U pogledu nadležnosti visokog predstavnika da donosi zakone, Ustavni sud je ukazao da je već ranije u više svojih odluka izrazio svoj stav da ovlaštenja visokog predstavnika proizlaze iz Aneksa X, relevantnih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Bonske deklaracije, te da ta ovlaštenja nisu podložna kontroli Ustavnog suda, kao ni vršenje tih ovlaštenja. U konkretnom slučaju Ustavni sud je zapazio da je 1. jula 2023. godine visoki predstavnik intervenisao u pravni sistem Bosne i Hercegovine i umjesto Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine donio Zakon o izmjenama i dopunama KZBiH. U tom pogledu, prema mišljenju Ustavnog suda, on je djelovao kao zakonodavna vlast Bosne i Hercegovine, te navedena dopuna KZBiH nesporno ima pravnu prirodu domaćeg propisa čija kontrola ustavnosti nije predmet ove apelacije", saopšteno je iz Ustavnog suda BiH.

Ovom odlukom Ustavni sud BiH je potvrdio da se u BiH ne primjenjuje Ustav BiH kao najviši pravni akt, nego političke odluke samozvanog stranca koje se retroaktivno prikazuju kao pravni propisi, kategorična je odbrana Milorada Dodika.

"Umjesto Ustav BiH Ustavni sud je podržao samozvanog stranca, mimo dosadašnje poznate prakse imenovanja visokog predstavnika za BiH. Ovo je suprotno stanovištu Evropskog suda za ljudska prava da je visoki predstavnik za BiH dio misije Ujedinjenih nacija (presuda ESLjP Dušan Berić i dr. protiv BiH, odluka 36357 i dr. od 26.10.2007.godine). Time je Ustavni sud svjesno potvrdio pravni apsurd u kojem pojedinac, bez mandata i bez demokratskog legitimiteta, može donositi ‘zakone’, a najviša sudska instanca to prihvata kao pravno važeće", saopštila je odbrana Milorada Dodika.

Krnji Ustavni sud je propustio priliku da se vrati Ustavu koji je dužan da podržava i ustavnom poretku zemlje čiji je Ustavni sud, ocjena je pravnika Ognjena Tadića.

"Kada u bilo kojoj zemlji ustavni sud donese odluku kojom odbija da zaštiti ustavom garantovana ljudska prava i slobode od stranca koji ih ugrožava i koji je bez ikakvog legalnog mandata donosi zakone po kojima se krivično kažnjavaju građani zbog toga što mu nisu poslušni, onda je jasno da takav ustavni sud postupa protivustavno i ruši sve principe pravne države. Još gore je kada je u pitanju slučaj u kome se kazna izriče demokratski izabranom predsjedniku Republike zbog toga što je poštovao Ustav, a ne nalog nelegalnog stranca", rekao je Ognjen Tadić, pravnik.

Ustavni sud BiH je više puta pokazao da je politički organ. Neshvatljivo je da jedan Ustavni sud potvrdi neustavnu odluku na osnovu koje je osuđen predsjednik Srpske, poruka je Miroslava Vujičića.

"Ovakav primjer prakse je nepoznat u svijetu. Vjerujem da će ovo u nekim budućim vremenima izučavati kako istoričari, tako i pravnici kao jedan pravni besmisleni presedan kojim potvrđujemo jedan montirani politički proces protiv predsjednika Republike Srpske", rekao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Na odluku Ustavnog suda čekalo se tri mjeseca. Sada bi ovaj slučaj mogao da se nađe pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.