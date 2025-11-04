Stevandić: Ustavni sud će izgubiti

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da će Ustavni sud BiH, nakon što je danas odbio apelaciju odbrane Milorada Dodika, izgubiti na Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

"U (krnjem) Ustavnom sudu BiH su potpuno svjesni da će ovo izgubiti na Evropskom sudu za ljudska prava, ali nisu imali dovoljno savjesti i odgovornosti da sami priznaju da Kristijan Šmit ne može donositi zakone", rekao je Stevandić večeras novinarima u Banjaluci.

Stevandić je rekao da u prilog njegove tvrdnje ide i dio odluke Ustavnog suda BiH, koji je zaključio da se u osporenim odlukama iz ovog predmeta nije odlučivalo o apelantovim građanskim pravima i obavezama, niti o krivičnoj optužbi u smislu Evropske konvencije, zbog čega garancije iz Ustava BiH i Evropske konvencije nisu primjenjive na postupak proveden pred Centralnom izbornom komisijom (CIK) i Sudom BiH.

Stevandić je upitao, kada se ovo završi na Evropskom sudu za ljudska prava, da li će sedam sudija u Ustavnom sudu BiH podnijeti ostavke ili biti u nekim disciplinskim postupcima, kao i svi oni koji su tvrdili da je Kristijan Šmit zakonodavac ili će to dovesti do ostavke svih koji su učestvovali u ovoj pravnoj stvari.

On je rekao da je Dodikova odbrana i htjela da se ovo pitanje nađe na Evropskom sudu za ljudska prava.

"Ovo je kao naplatna rampa gdje je djelimično data šansa domaćim i stranim institucijama da spasu BiH od još jedne velike sramote i od dalje eskalacije. U Ustavnom sudu BiH nisu imali hrabrosti da to urade, ali njihovo pravo nije konačno", istakao je Stevandić.

Komentarišući odluku Tužilaštva BiH o obustavljanju istrage protiv zvaničnika Republike Srpske jer je utvrđeno da nema dovoljno dokaza da su počinili krivično djelo napad na ustavni poredak, Stevandić je rekao da je znao da će istraga protiv njega biti obustavljena jer su bile jasne ustavne odredbe o imunitetu.

"Po meni najvažnija stvar u ovom vremenu je da je dokazana potpuna sublimacija Narodne skupštine Republike Srpske. Svi su to priznali od OHR-a, Suda i tužilaštva BiH do američke administracije", istakao je Stevandić.

Samo priznanje da Narodna skupština mora o tome da odlučuje, dodao je Stevandić, priznanje je za sve njih i za američku administraciju da su najvažnije odluke parlamenta Republike Srpske.