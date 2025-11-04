Logo

Cvijanović: Bio bi pravi zemljotres da je Ustavni sud za promjenu branio Ustav

04.11.2025

18:28

Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da bi bilo iznenađenje da je Ustavni sud BiH, za promjenu, branio Ustav, a ne nelegalni strani intervencionizam.

- To bi bio pravi zemljotres - napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Goran Bubić

BiH

Oglasio se Bubić: Ovo je naredni korak Dodikove odbrane

Upitana da prokomentariše odluku krnjeg Ustavnog suda da odbije apelaciju Milorada Dodika na odluku Suda BiH, Cvijanovićeva je rekla da se danas još jednom pokazalo da je pravda za Srbe u BiH ne samo spora, već i nedostižna.

- Niti je Kristijan Šmit imao pravo da donosi zakon umjesto parlamenta, niti je sud imao pravo da po njemu postupa. Ova odluka nije neočekivana, ali je destruktivna, kao i mnoge prethodne koje je Ustavni sud donosio. Ukoliko se laboratorija stranog intervencionizma hitno ne rasformira, budućnost BiH biće još neizvjesnija nego što se danas čini - rekla je Cvijanovićeva.

Željka Cvijanović

