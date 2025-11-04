Tadić: Krnji Ustavni sud propustio priliku da se vrati Ustavu

Pravnik Ognjen Tadić konstatovao je da su odlukom po apelacijama predsjednika Milorada Dodika članovi krnjeg sastava Ustavnog suda BiH propustili važnu priliku da dođu sebi, tj. državi i Ustavu koji su dužni da podržavaju, te da će pravna borba biti internacionalizovana nastavkom procesa pred Evropskim sudom za ljudska prava.

- Kada u bilo kojoj zemlji ustavni sud donese odluku kojom odbija da zaštiti ustavom garantovana ljudska prava i slobode od stranca koji ih ugrožava i koji je bez ikakvog legalnog mandata donosio zakone po kojima se krivično kažnjavaju građani te zemlje zbog toga što mu nisu poslušni, onda je jasno da takav ustavni sud postupa protivustavno i ruši sve principe pravne države - izjavio je Tadić.

Hronika Ako vidite ovog čovjeka HITNO zovite policiju

On je dodao da je još gore kada je u pitanju slučaj u kome se kazna izriče demokratski izabranom predsjedniku Republike zbog toga što je poštovao Ustav, a ne nalog nelegalnog stranca.

- Potpuno je jasno da je Ustavni sud BiH zreo za reformu, koja od njega treba napraviti ono što je Ustavom BiH određeno - instituciju koja podržava Ustav BiH umjesto smokvinog lista za Kristijana Šmita i instrumenta rušilaca Dejtonskog mirovnog sporazuma - naglasio je Tadić za Srnu.

Navodeći da će ovaj proces biti nastavljen pred Evropskim sudom za ljudska prava, Tadić je zaključio da se ovim u potpunosti internacionalizuje problem pokušaja uzurpacije funkcije visokog predstavnika od strane Kristijana Šmita, kao i sva dosadašnja kršenja ljudskih i građanskih prava državljana BiH, koja su počinili stranci.

Republika Srpska Minić: Zakucan zadnji ekser u mrtvački sanduk pravosuđa BiH

Krnji Ustavni sud BiH odbio je apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH i odluke CIK-a.