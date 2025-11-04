Višković: Postupci se ne mogu voditi bez dokaza

04.11.2025
15:54
Bivši premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da odluka Tužilaštva BiH o obustavi postupak protiv njega, predsjednika Milorada Dodika i predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića potvrđuje da se postupci ne mogu voditi bez dokaza i na osnovu političkih odluka, pritisaka ili nečijih želja.
- Ne može se i ne bi se smjelo tako raditi. Volio bih da ovo bude opomena za sve buduće radnje - istakao je Višković koji sada obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora Autoputeva Srpske.
Višković je potvrdio da je danas dobio obavještenje Tužilaštva BiH u kome se navodi da se zbog nedostatka dokaza protiv njega obustavlja postupak za navodni napad na ustavni poredak.
- Sada se obustavlja istraga zbog nedostatka dokaza. E to je BiH, to je taj rad... - kaže Višković.
Višković je podsjetio da je od početka smatrao da na ovom planu nisu postojali pravni niti bilo kakvi drugi osnovi za pokretanje istrage.
- To je u datom momentu bila politička odluka samog Tužilaštva i Suda BiH da se ide u taj postupak i da se izvrši pritisak na Republiku Srpsku i njene institucije. Nikada nisu postojale nikakve pravne osnove za tako teške optužbe, a evo danas smo to dobili u pisanoj formi - naveo je Višković za Srnu.
On je precizirao da su Republika Srpska i njeni rukovodioci u prethodnom periodu trpjeli snažne prijetnje i pritiske koji su mogli mogli izazvati mnogo negativno u BiH, pa i ugrožavanje mira na ovim prostorima.
On kaže da mu je drago da je bilo pameti i razuma da se kaže da je mir na ovim prostorima na prvom mjestu i da Republika Srpska nije prizivala sukobe kao što je radila druga strana.
Višković je rekao da sve strane u BiH trebaju da sjednu za sto, razgovaraju i postignu kompromisna rješenja u interesu tri naroda.
- Uvijek se može naći rješenje koje će biti po volji ljudi koji žive u oba entiteta - rekao je Višković.
Iz Tužilaštva BiH rečeno je da je obustavljena istraga protiv Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića jer je utvrđeno da nema dovoljno dokaza da su počinili krivično djelo "napad na ustavni poredak".
