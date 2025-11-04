Oglasilo se Tužilaštvo BiH o obustavljanju istrage protiv Dodika, Viškovića i Stevandića

Obustavljena je istraga protiv Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića jer je utvrđeno da nema dovoljno dokaza da su počinili krivično djelo "napad na ustavni poredak", saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

U pisanom odgovoru na upit Srne iz Odjeljenja na odnose sa javnošću navodi se da su o odluci stranke u postupku obaviještene u skladu sa zakonom.

BiH Tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv Dodika, Viškovića i Stevandića

"U predmetu je 30. oktobra donesena naredba o obustavi istrage u odnosu na Dodika Milorada, Viškovića i Stevandića", ističu iz Odjeljenja za odnose sa javnošću.

Tužilaštvo BiH pokrenulo je ranije istragu protiv predsjednika Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Srpske Nenada Stevandića i bivšeg premijera Radovana Viškovića nakon što je Narodna skupština Srpske 27. februara usvojila zakon kojim se zabranjuje rad dijelu pravosudnih i policijskih agencija BiH na teritoriji Republike Srpske.

Ovim zakonom propisano je da zakoni o Sudu BiH, Tužilaštvu BiH, Agenciji za istrage i zaštitu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH neće biti primjenjivani niti će se izvršavati na teritoriji Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske 18. oktobra usvojila je Zakon o prestanku važenja zakona, i to Zakona o nepokretnoj imovini koji se koristi za funkcionisanje javne vlasti, Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, Izbornog zakon Republike Srpske, Zakona o neprimjenjivanju Zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.