Logo

Oglasilo se Tužilaštvo BiH o obustavljanju istrage protiv Dodika, Viškovića i Stevandića

04.11.2025

13:56

Komentari:

0
Огласило се Тужилаштво БиХ о обустављању истраге против Додика, Вишковића и Стевандића

Obustavljena je istraga protiv Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića jer je utvrđeno da nema dovoljno dokaza da su počinili krivično djelo "napad na ustavni poredak", saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

U pisanom odgovoru na upit Srne iz Odjeljenja na odnose sa javnošću navodi se da su o odluci stranke u postupku obaviještene u skladu sa zakonom.

dodik stevandic viskovic

BiH

Tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv Dodika, Viškovića i Stevandića

"U predmetu je 30. oktobra donesena naredba o obustavi istrage u odnosu na Dodika Milorada, Viškovića i Stevandića", ističu iz Odjeljenja za odnose sa javnošću.

Tužilaštvo BiH pokrenulo je ranije istragu protiv predsjednika Milorada Dodika, predsjednika Narodne skupštine Srpske Nenada Stevandića i bivšeg premijera Radovana Viškovića nakon što je Narodna skupština Srpske 27. februara usvojila zakon kojim se zabranjuje rad dijelu pravosudnih i policijskih agencija BiH na teritoriji Republike Srpske.

Ovim zakonom propisano je da zakoni o Sudu BiH, Tužilaštvu BiH, Agenciji za istrage i zaštitu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH neće biti primjenjivani niti će se izvršavati na teritoriji Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske 18. oktobra usvojila je Zakon o prestanku važenja zakona, i to Zakona o nepokretnoj imovini koji se koristi za funkcionisanje javne vlasti, Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, Izbornog zakon Republike Srpske, Zakona o neprimjenjivanju Zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Radovan Višković

Nenad Stevandić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Основни суд ЦИК-у вратио допис Суда БиХ у вези са Милорадом Додиком

Republika Srpska

Osnovni sud CIK-u vratio dopis Suda BiH u vezi sa Miloradom Dodikom

23 h

0
ЕРС: Цвјетиновић се уморио на позицији директора РиТЕ Угљевик

Republika Srpska

ERS: Cvjetinović se umorio na poziciji direktora RiTE Ugljevik

1 d

6
Ковачевић Звиздићу: А када ви пријетите протестима у случају ослобађајуће пресуде, то је подршка независности правосуђа?!

Republika Srpska

Kovačević Zvizdiću: A kada vi prijetite protestima u slučaju oslobađajuće presude, to je podrška nezavisnosti pravosuđa?!

1 d

0
Каран: Нови закон ће права студената дићи на виши ниво

Republika Srpska

Karan: Novi zakon će prava studenata dići na viši nivo

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

38

'ParlATVment': Univerzitet u Banjoj Luci

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

13

36

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

13

33

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner