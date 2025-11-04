ERS: Cvjetinović se umorio na poziciji direktora RiTE Ugljevik

Treba biti dimenzionisan u svakom pogledu da biste obavljali funkciju direktora RiTE Ugljevik koja je veoma složena i odgovorna. Mislimo da se Diko Cvjetinović umorio na toj poziciji, saopšteno je iz MH "ERS".

"Ali, u svakom slučaju, istine radi, mi već pripremamo krivičnu prijavu protiv Uprave RiTE Ugljevik i NN lica zbog ugrožavanja energetske bezbjednosti i stabilnosti Republike Srpske, ali i ispitivanja trogodišnjeg poslovanja ovog preduzeća u raznim segmentima. Želimo da naglasimo da je način trošenja sredstava isključivo u nadležnosti Uprave RiTE Ugljevika i možemo da potvrdimo da su prihodi RiTE Ugljevika u odnosu na prije sedam godina povećani 100 odsto i da će svakako biti zanimljivo i javnosti kako se raspolagalo tim novcem. U vjeri da proizvodnja uglja i električne energije u RiTE Ugljevik doprinosi i radnicima i majevičkom i semberskom kraju, ali i cijeloj Republici Srpskoj moramo zajedno naći novu energiju koja će RiTE Ugljevik izvući iz ove situacije, navode iz ovog preduzeća.

Podsjećamo, ranije danas, Diko Cvjetinović, direktor RiTE Ugljevik, optužio je Luku Petrovića, generalnog direktora ERS, da stoji iza štrajka radnika u tom preduzeću.