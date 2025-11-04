Logo

Kovačević Zvizdiću: A kada vi prijetite protestima u slučaju oslobađajuće presude, to je podrška nezavisnosti pravosuđa?!

04.11.2025

13:05

Ковачевић Звиздићу: А када ви пријетите протестима у случају ослобађајуће пресуде, то је подршка независности правосуђа?!

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević poručio je poslaniku u Predstavničkom domu iz stranke Narod i pravda Denisu Zvizdiću da je krajnje vrijeme da shvate da je "novi aga u gradu".

Komentarišući Zvizdićevu izjavu da SNSD "vrši nedopustiv pritisak na Ustavni sud BiH", koji je, kako kaže, nezavisna institucija, "Kovačević je rekao:

- A kada predsjednik vaše stranke otvoreno prijeti da će organizovati masovne proteste u slučaju oslobađajuće presude, to je vjerovatno podrška nezavisnosti pravosuđa?!

- Kakvo licemjerje! Uozbiljite se već jednom. Ili vašim rječnikom, krajnje je vrijeme da shvatite "da je novi aga u gradu" - objavio je Kovačević na Iksu.

Kovačević je naglasio da SNSD ne da ne vrši nikakav pritisak, već čak nema ni bilo kakva očekivanja.

- Samo neka se završi, da se može ići prema međunarodnim instancama. Mada je i te kako simptomatično da vam smeta čak i isključivo navođenje notornih ustavnih i pravnih činjenica - konstatovao je Kovačević.

Krnji Ustavni sud BiH trebalo bi danas na vanrednoj sjednici da odlučuje o apelaciji odbrane predsjednika Milorada Dodika na presudu Suda BiH.

Sud BiH osudio je predsjednika Dodika na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita", odnosno jer je potpisao ukaz o proglašenju zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske.

Dodiku je suđeno za krivično djelo koje je uvedeno u Krivični zakon BiH na osnovu odluke Šmita.

Radovan Kovačević

Denis Zvizdić

