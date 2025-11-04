Uhapšena trojica zbog upada na Dane srpske kulture u Splitu

Splitska policija tokom utorka pronašla je i privela trojicu muškaraca za koje se sumnja da su, kao dio grupe od pedesetak ljudi, u poned‌jeljak u večernjim satima učestvovali u upadu u prostorije Gradskog kotara Blatine–Škrape, gd‌je se, u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", održavao program Dana srpske kulture.

Slobodna Dalmacija nezvanično saznaje da se radi o osobama starim 59, 54 i 43 godine, tako da, barem za sada, ne stoji teza da se radi o „mladim ljudima“ koji su, kako su to na Fejsbuku naveli iz ogranka DP-a Splitsko-dalmatinske županije, izrazili „punu podršku hrabrim mladim ljudima koji su na pristojan i dostojanstven način izrazili svoje građansko neslaganje s provokativnim skupom i prekinuli ga“.

Trojica, među kojima je, prema saznanjima ovog medija, i bivši pripadnik rezervnog sastava Specijalne policije i dugogodišnji član Torcide Krešo Baturina, nekadašnji predsjednik kluba navijača „Torcida–Sućidar“, čije se lice vidi na jednoj od objavljenih snimaka, nalaze se cijelog dana na kriminalističkoj obradi zbog sumnje na počinjenje krivičnog d‌jela nasilničkog ponašanja iz mržnje. Policija i dalje intenzivno radi na otkrivanju i ostalih članova grupe.

Prema Krivičnom zakonu, za nasilničko ponašanje koje se počini iz mržnje prema bliskoj osobi ili osobi posebno ranjivoj zbog starosti, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, propisana je zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.

Stiglo je i saopštenje policije koje prenosimo u cijelosti:

"U odnosu na jučerašnji događaj u kojem je u večernjim satima grupa muškaraca okupljena ispred objekta kotara Blatine–Škrape u Splitu narušavala javni red i mir i spriječila održavanje manifestacije, policija od sinoć provodi kriminalističko istraživanje događaja.

Do sada preduzete mjere i radnje rezultirale su time da je jedna osoba uhapšena te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na počinjenje krivičnog d‌jela koje se goni po službenoj dužnosti.

Takođe, u službenim prostorijama policije nalaze se još dvije osobe koje se povezuju s događajem".

Ko je Krešo Baturina

Krešimir Baturina, zvani Kompy, stariji je pripadnik uže jezgre tzv. starije Torcide, koji je prije petnaestak godina bio predsjednik kluba navijača "Torcida–Sućidar".

Baturina je svojevremeno bio i pripadnik rezervnog sastava Specijalne policije, u kojem je proveo nekoliko mjeseci. Navodno nikada nije bio na terenu, barem prema pričama nekih tada aktivnih specijalaca, a njegov angažman kao redovnog pripadnika te jedinice nikada nije realizovan jer nije prošao detaljne provjere – navodno zbog nedoličnog ponašanja, piše Slobodna Dalmacija.

"Za ovo bi ostavku trebalo da daju ne samo načelnik splitske policije, već i ministar unutrašnjih poslova – kao što je u Sloveniji dvoje ministara nakon ubistva... bez sekunde razmišljanja. Tako se to radi u demokratskim državama", rekao je izvor za zagrebački Nacional.

Baturina, porijeklom iz Vrlike, predstavlja se kao branilac, a bio je tri mjeseca u rezervnom sastavu policije. Danas je istaknuti član Torcide. Izvor Nacionala navodi da je odstranjen iz specijalne policije zbog nedoličnog ponašanja i neprofesionalnosti. „Predstavlja se braniteljem, a bio je dolje u rezervnom sastavu tri mjeseca i onda je maknut, nije nikad bio na terenima, nego ga se maknulo, jer tamo postoje provjere. To je bilo negd‌je od devetog do dvanaestog mjeseca u rezervnom sastavu“, rekao je izvor.

"Ovo je čista odgovornost policije i Grada. Javno okupljanje u centru grada, a nigd‌je policije ni zaštitara", poručio je sagovornik.