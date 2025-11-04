Logo

Uhapšena trojica zbog upada na Dane srpske kulture u Splitu

04.11.2025

16:57

Komentari:

1
Ухапшена тројица због упада на Дане српске културе у Сплиту
Foto: SRNA

Splitska policija tokom utorka pronašla je i privela trojicu muškaraca za koje se sumnja da su, kao dio grupe od pedesetak ljudi, u poned‌jeljak u večernjim satima učestvovali u upadu u prostorije Gradskog kotara Blatine–Škrape, gd‌je se, u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", održavao program Dana srpske kulture.

Slobodna Dalmacija nezvanično saznaje da se radi o osobama starim 59, 54 i 43 godine, tako da, barem za sada, ne stoji teza da se radi o „mladim ljudima“ koji su, kako su to na Fejsbuku naveli iz ogranka DP-a Splitsko-dalmatinske županije, izrazili „punu podršku hrabrim mladim ljudima koji su na pristojan i dostojanstven način izrazili svoje građansko neslaganje s provokativnim skupom i prekinuli ga“.

Trojica, među kojima je, prema saznanjima ovog medija, i bivši pripadnik rezervnog sastava Specijalne policije i dugogodišnji član Torcide Krešo Baturina, nekadašnji predsjednik kluba navijača „Torcida–Sućidar“, čije se lice vidi na jednoj od objavljenih snimaka, nalaze se cijelog dana na kriminalističkoj obradi zbog sumnje na počinjenje krivičnog d‌jela nasilničkog ponašanja iz mržnje. Policija i dalje intenzivno radi na otkrivanju i ostalih članova grupe.

ilu-priština-kosovo-28082025

Srbija

U Prištini nastavljeno suđenje Srđanu Lazoviću

Prema Krivičnom zakonu, za nasilničko ponašanje koje se počini iz mržnje prema bliskoj osobi ili osobi posebno ranjivoj zbog starosti, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, propisana je zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.

Stiglo je i saopštenje policije koje prenosimo u cijelosti:

"U odnosu na jučerašnji događaj u kojem je u večernjim satima grupa muškaraca okupljena ispred objekta kotara Blatine–Škrape u Splitu narušavala javni red i mir i spriječila održavanje manifestacije, policija od sinoć provodi kriminalističko istraživanje događaja.

Do sada preduzete mjere i radnje rezultirale su time da je jedna osoba uhapšena te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na počinjenje krivičnog d‌jela koje se goni po službenoj dužnosti.

Takođe, u službenim prostorijama policije nalaze se još dvije osobe koje se povezuju s događajem".

Ko je Krešo Baturina

Krešimir Baturina, zvani Kompy, stariji je pripadnik uže jezgre tzv. starije Torcide, koji je prije petnaestak godina bio predsjednik kluba navijača "Torcida–Sućidar".

Baturina je svojevremeno bio i pripadnik rezervnog sastava Specijalne policije, u kojem je proveo nekoliko mjeseci. Navodno nikada nije bio na terenu, barem prema pričama nekih tada aktivnih specijalaca, a njegov angažman kao redovnog pripadnika te jedinice nikada nije realizovan jer nije prošao detaljne provjere – navodno zbog nedoličnog ponašanja, piše Slobodna Dalmacija.

"Za ovo bi ostavku trebalo da daju ne samo načelnik splitske policije, već i ministar unutrašnjih poslova – kao što je u Sloveniji dvoje ministara nakon ubistva... bez sekunde razmišljanja. Tako se to radi u demokratskim državama", rekao je izvor za zagrebački Nacional.

Baturina, porijeklom iz Vrlike, predstavlja se kao branilac, a bio je tri mjeseca u rezervnom sastavu policije. Danas je istaknuti član Torcide. Izvor Nacionala navodi da je odstranjen iz specijalne policije zbog nedoličnog ponašanja i neprofesionalnosti. „Predstavlja se braniteljem, a bio je dolje u rezervnom sastavu tri mjeseca i onda je maknut, nije nikad bio na terenima, nego ga se maknulo, jer tamo postoje provjere. To je bilo negd‌je od devetog do dvanaestog mjeseca u rezervnom sastavu“, rekao je izvor.

"Ovo je čista odgovornost policije i Grada. Javno okupljanje u centru grada, a nigd‌je policije ni zaštitara", poručio je sagovornik.

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

Split

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Велики пожар у Загребу, црни дим се види километрима далеко

Region

Veliki požar u Zagrebu, crni dim se vidi kilometrima daleko

23 h

0
Застава Црна Гора

Region

Srpski nacionalni savjet: Vrhovni sud Crne Gore protivustavno eliminisao ćirilicu

1 d

0
Дејану (22) претукао познаник, шутирао је и газио по глави, послије јој дошао на кућни праг

Region

Dejanu (22) pretukao poznanik, šutirao je i gazio po glavi, poslije joj došao na kućni prag

1 d

0
Појавили се снимци напада на Србе у Сплиту

Region

Pojavili se snimci napada na Srbe u Splitu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Dodik: Cilj globalista - protjerati Srbe iz BiH

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

13

36

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

13

33

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner