Rod Blagojević prisustvuje liturgiji u Hramu Hrista Spasitelja

Rod Blagojević, jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika i bivši guverner Ilinoisa, prisustvuje u Banjaluci Svetoj arhijerejskoj liturgiji povodom Dana Republike.

Liturgija, Hram Hrista Spasitelja

Svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Hrista Spasitelja služi Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje arhijereja i sveštanstva Srpske pravoslavne crkve.

Uz mnogobrojni vjerni narod, bogosluženju prisustvuju i ministri u Vladi Republike Srpske i Vladi Srbije, te drugi zvaničnici iz političkog i društvenog života.

"Živjeće ognjište" slogan je pod kojim se ove godine obilježava Dan Republike, 9. januar.

Povodom Dana Republike juče je u Banjaluci otkriveno Spomen-obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske i Vojske Republike Srpske Krajine, održana svečana akademija i svečani prijem u Vladi.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.