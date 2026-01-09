Logo
Minić: Nema institucije koja može da zabrani da slavimo Dan Republike

Минић: Нема институције која може да забрани да славимо Дан Републике
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da se Dan Republike - 9. januar, kao i proteklih godina, obilježava pod pritiskom i osporavanjem od Sarajeva, ali da to ne sprečava obilježavanje i proslavu.

"Mi nismo ni protiv koga, mi slavimo nešto što se desilo prije rata – odluku o osnivanju Republike Srpske. Želimo da taj rođendan slavimo i nema institucije koja nam to može zabraniti jer ovo nije upereno protiv bilo koga - slavimo rođendan i svi su dobrodošli", izjavio je Minić.

застава Српске

Republika Srpska

Kulić: Republika Srpska je najveća svetinja i ponos

Minić je objasnio da obilježavanje Dana Republike Srpske traje nekoliko dana kroz niz manifestacija, te podsjetio da je počelo u ponedjeljak, 5. januara, svečanim otvaranjem Bolnice u Trebinju.

"Danas imamo niz manifestacija i vidjećete da nijedna poruka nije uperena protiv bilo koga nego da, naprotiv, 34 godine Republike Srpske slavimo u svečarskoj, lijepoj i pristojnoj atmosferi", istakao je Minić.

Upitan za odnose sa Srbijom, Minić je da Republika Srpska Srbiju doživljava kao nešto svoje, te podsjetio na to da je Srbija garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i da nema opštine u Srpskoj u kojoj Srbija nije nešto uradila ili joj dala.

Minić je podsjetio da Srbija učestvuje u izgradnji dionice auto-puta ka Banjaluci, Rača-Bijeljina.

nikola spiric

Republika Srpska

Špirić: Snaga institucija Srpske ogleda se u obilježavanju 9. januara

"Želimo da dovršimo jednu nacionalnu priču, jedne transverzale, da ono što smo cijelo vrijeme rađanja i odbrane Republike Srpske zvali koridorom, da to sada bude auto-put i da imamo bržu, bolju, čvršću vezu sa Srbijom, što će umnogome doprninijeti i ekonomskom razvoju", istakao je Minić za RTS.

On je ukazao da je niz projekata u Republici Srpskoj koji stoje zbog političkog Sarajeva, iako bi od njih svi u BiH imali koristi.

