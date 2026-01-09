Logo
Kulić: Republika Srpska je najveća svetinja i ponos

Izvor:

SRNA

09.01.2026

09:05

Foto: ATV

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić poručio je da se obilježavanjem Dana Republike izražava poštovanje i zahvalnost onima koji su stvarali Srpsku - najveću svetinju i ponos.

- Njegujući sjećanje na njen nastanak, mi čuvamo i naš identitet i tradiciju, te s ljubavlju stvaramo uspješniju domovinu u miru - istakao je Kulić u čestitki povodom 9. januara, Dana Republike.

Kulić je istakao da je ponosan na Republiku Srpsku jednako kao i na Univerzitet koji je nastajao zajedno sa Republikom, saopšteno je iz ovog univerziteta.

- Rođeni zajedno, stasavali uporedo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu izrastao je u kuću u kojoj se radi, uči i bavi naukom, prostor intelektualnog i kreativnog poleta, etičnosti i akademizma - naveo je Kulić.

On je zaželio građanima Republike Srpske dobro zdravlje, sreću i uspjeh, te poručio da je zajednički cilj da se jedinstveno i složno nastavi jačanje Srpske.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika.

Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

Milan Kulić

9. januar - Dan Republike Srpske

