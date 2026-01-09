Evo šta raditi sa pečenjem koje ostane poslije Božića?

09.01.2026
22:57
Komentari:0
Božićna trpeza je bogata, mirisna i gotovo uvijek ostane hrane s kojom poslije ne znamo šta ćemo.
Upravo zato nije rijetkost da i danima poslije praznika domaćice razmišljaju kako da iskoriste preostalu hranu, a naročito meso, pečenje, koje nije jeftino i svima je žao da se baci.
Umjesto da završi u kanti, ovo meso može postati osnova za nova, jednako ukusna jela. Uz malo mašte, božićni ostaci lako se pretvaraju u prave kućne specijalitete.
Prije nego što se upustite u kuvanje, važno je da provjerite kako je meso čuvano. Trebalo bi da je bilo zaštićeno od insekata, pravilno upakovano i držano na hladnom mjestu.
Ako je sve u redu vrijeme je da isprobate neke nove kombinacije ukusa i zaboravite na bacanje hrane.
Brzi sendviči za dan poslije praznika
Pečenje isjecite na tanke kriške i složite u sendvič sa sirom, senfom, majonezom, kiselim krastavcima ili malo rena. Ako imate vremena, tostirajte sendvič – ukus će biti još bolji.
Tjestenina ili rižoto "iz frižidera"
Sitno isjeckano meso savršeno se uklapa u tjesteninu sa pavlakom, paradajz sosom ili pestom. Isto važi i za rižoto, dodajte pirinač, malo povrća i dobićete brz, zasitan ručak.
Tortilje koje nestaju za čas
Zamotajte pečenje u tortilje zajedno sa povrćem, sirom i umakom po izboru (jogurt sa bijelim lukom, pavlaka ili salsa).
Kratko zapecite u tiganju ili rerni i obrok je gotov.
Lagana salata sa mesom
Ako želite nešto lakše, pečenje možete dodati salati.
Kombinujte ga sa lisnatim povrćem, orasima, sirom i jednostavnim prelivom od maslinovog ulja i sirćeta.
Doručak koji vraća snagu
Sitno sjeckano pečenje propržite na tiganju i dodajte jaja. Malo mladog luka ili sira i imate savršen praznični doručak.
Domaća sprža za nekoliko dana
Ako vam je ostalo više mesa, stavite ga u veću posudu, dodajte malo vode i začine po ukusu – obavezno bijeli luk i biber. Krčkajte dok se ne dobije kompaktna masa, pa izlijte u plehove i čuvajte u frižideru.
Ovako pripremljeno meso možete jesti još nekoliko dana.
Pica ili pogača
Sitno isjeckano pečenje može biti odličan dodatak domaćoj pici ili slanoj pogači.
Dodajte sir i malo luka, jednostavno, a veoma ukusno, piše Glosi.
