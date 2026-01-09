Logo
Evo šta raditi sa pečenjem koje ostane poslije Božića?

09.01.2026

22:57

Komentari:

0
Božićna trpeza je bogata, mirisna i gotovo uvijek ostane hrane s kojom poslije ne znamo šta ćemo.

Upravo zato nije rijetkost da i danima poslije praznika domaćice razmišljaju kako da iskoriste preostalu hranu, a naročito meso, pečenje, koje nije jeftino i svima je žao da se baci.

Umjesto da završi u kanti, ovo meso može postati osnova za nova, jednako ukusna jela. Uz malo mašte, božićni ostaci lako se pretvaraju u prave kućne specijalitete.

Prije nego što se upustite u kuvanje, važno je da provjerite kako je meso čuvano. Trebalo bi da je bilo zaštićeno od insekata, pravilno upakovano i držano na hladnom mjestu.

Ako je sve u redu vrijeme je da isprobate neke nove kombinacije ukusa i zaboravite na bacanje hrane.

Brzi sendviči za dan poslije praznika

Pečenje isjecite na tanke kriške i složite u sendvič sa sirom, senfom, majonezom, kiselim krastavcima ili malo rena. Ako imate vremena, tostirajte sendvič – ukus će biti još bolji.

Tjestenina ili rižoto "iz frižidera"

Sitno isjeckano meso savršeno se uklapa u tjesteninu sa pavlakom, paradajz sosom ili pestom. Isto važi i za rižoto, dodajte pirinač, malo povrća i dobićete brz, zasitan ručak.

Tortilje koje nestaju za čas

Zamotajte pečenje u tortilje zajedno sa povrćem, sirom i umakom po izboru (jogurt sa bijelim lukom, pavlaka ili salsa).

Kratko zapecite u tiganju ili rerni i obrok je gotov.

Lagana salata sa mesom

Ako želite nešto lakše, pečenje možete dodati salati.

Kombinujte ga sa lisnatim povrćem, orasima, sirom i jednostavnim prelivom od maslinovog ulja i sirćeta.

Doručak koji vraća snagu

Sitno sjeckano pečenje propržite na tiganju i dodajte jaja. Malo mladog luka ili sira i imate savršen praznični doručak.

Domaća sprža za nekoliko dana

Ako vam je ostalo više mesa, stavite ga u veću posudu, dodajte malo vode i začine po ukusu – obavezno bijeli luk i biber. Krčkajte dok se ne dobije kompaktna masa, pa izlijte u plehove i čuvajte u frižideru.

Ovako pripremljeno meso možete jesti još nekoliko dana.

Pica ili pogača

Sitno isjeckano pečenje može biti odličan dodatak domaćoj pici ili slanoj pogači.

Dodajte sir i malo luka, jednostavno, a veoma ukusno, piše Glosi.

Savjeti

Hrana

Božić

Komentari (0)
