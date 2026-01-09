Logo
Najveća zabluda o grijanju tokom noći: Cijelo vrijeme smo mislili da štedimo, a evo šta je istina

Mnogi vjeruju da će uštedjeti ako potpuno ugase grijanje noću, ali stručnjaci upozoravaju da je to jedna od najčešćih zabluda.

Umjesto potpunog isključivanja, preporučuje se smanjenje temperature na oko 16–18°C, što je dovoljno za kvalitetan san i manju potrošnju energije.

Potpuno gašenje grijanja dovodi do naglog hlađenja zidova, podova i namještaja, pa sistem ujutru mora da radi punim kapacitetom da bi povratio toplotu. Takvi skokovi ne samo da povećavaju troškove, već mogu izazvati vlagu i pojavu buđi. U starijim objektima sa slabom izolacijom, rizik je još veći – nagli padovi temperature mogu oštetiti instalacije, pa čak i dovesti do pucanja cijevi.

U dobro izolovanim domovima sa savremenim sistemima, poput toplotnih pumpi ili pametnih termostata, moguće je precizno planirati režim grijanja. Ovi uređaji omogućavaju da se grijanje automatski prilagodi potrebama domaćinstva, bez naglih oscilacija. Kod električnog grijanja, prebrzo spuštanje temperature može pokrenuti energetski zahtjevniji režim rada, što dodatno povećava troškove.

Kada je korisno potpuno isključiti grijanje?

– Tokom višednevnog odsustva: kada niko ne boravi u kući.

– U dobro izolovanim objektima: gdje se toplota zadržava duže i nema opasnosti po instalacije.

Uz modernu tehnologiju: pametni sistemi mogu održavati minimalnu temperaturu koja štiti cijevi od smrzavanja.

Osnovno pravilo ostaje isto: postepeno i blago grijanje je efikasnije od naglih promjena. Time se štedi energija, produžava vijek trajanja instalacija i obezbjeđuje zdravija mikroklima u domu.

Pravilno grijanje

Ispravno grijanje često znači “grejati manje i svjesno”. Za mnoge ljude optimalna sobna temperatura je 20 stepeni. Stoga nije preporučljivo grijati stan na 25 stepeni.

Pravilno provjetravanje takođe čini veliku razliku kada je riječ o efikasnom grijanju. Dok je držanje otvorenih prozora noću mnogima najbolja metoda ljeti za hlađenje prostorija, zimi treba izbjegavati stalno otvorene prozore

“Šok ventilacija” je znatno efikasnija i na kraju štedi mnogo energije. Potrošači takođe trebaju paziti da radijatori nisu pokriveni. Ako namještaj zaklanja radijatore, gubi se mnogo toplote.

grijanje

zima

