Uprkos osudama: Čović ugostio Tompsona

19.02.2026

15:47

Komentari:

15
Lider HDZ BiH Dragan Čović ugostio je pjevača Marka Perkovića Tompsona, a na društvenim mrežama se pohvalio susretom.

"Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine", napisao je Čović.

Podsjećamo, Marko Perković Tompson je održao koncert u Širokom Brijegu što je izazvalo brojne reakcije, kako u BiH, tako i u regionu. Na koncertu se našao i sudija Ustavnog suda BiH Marin Vukoja, a potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je podnio inicijativu Ustavnom sudu da preispita je li treba razriješiti Vukoju.

Marko Perković Tompson

Dragan Čović

Komentari (15)
