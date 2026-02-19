Uprkos osudama: Čović ugostio Tompsona

Lider HDZ BiH Dragan Čović ugostio je pjevača Marka Perkovića Tompsona, a na društvenim mrežama se pohvalio susretom.

"Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine", napisao je Čović.

Ugodan susret s dragim prijateljem Markom Perkovićem u Domu HDZ-a Bosne i Hercegovine. pic.twitter.com/jwxXRABjf6 — Dragan Čović (@Dragan_Covic) February 19, 2026

Podsjećamo, Marko Perković Tompson je održao koncert u Širokom Brijegu što je izazvalo brojne reakcije, kako u BiH, tako i u regionu. Na koncertu se našao i sudija Ustavnog suda BiH Marin Vukoja, a potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je podnio inicijativu Ustavnom sudu da preispita je li treba razriješiti Vukoju.