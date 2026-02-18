Logo
Large banner

Zamrzavanje finansijskih sredstava za 11 državljana BiH, Savjet ministara dobio odluku

Izvor:

SRNA

18.02.2026

18:01

Komentari:

0
Замрзавање финансијских средстава за 11 држављана БиХ, Савјет министара добио одлуку

Savjet ministara donio je pojedinačne odluke o zamrzavanju ekonomskih resursa i finansijskih sredstava za 11 državljana BiH, koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnog djela terorizma i drugih krivičnih djela povezanih s terorizmom i finansiranjem terorizma.

Odluke imaju preventivni karakter i usmjerene su na zaštitu bezbjednosti BiH i ispunjavanje međunarodnih obaveza zemlje, uključujući i obaveze prema Manivalu u vezi s izricanjem finansijskih sankcija za terorizam te ne predstavljaju utvrđivanje krivične odgovornosti niti prejudiciraju ishod bilo kojeg postupka pred nadležnim sudovima ili tužilaštvom.

Donesene su radi provođenja obaveza BiH koje proizlaze iz Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN i primjene domaćeg mehanizma uvrštavanja, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Pojedinačne odluke biće objavljene na službenoj internet stranici Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara te u Službenom glasniku BiH.

Savjet ministara na današnjoj sjednici naglasio je važnost koordinisanog nastupa nadležnih institucija zemalja regiona prema EU radi rješavanja problema ograničenja boravka profesionalnih vozača u EU koji pogađa cijeli Balkan.

U tom pravcu biće nastavljene aktivnosti s nadležnim institucijama regiona i evropskim institucijama, tim prije što ograničeni boravak profesionalnih vozača iz Balkana u EU izaziva ozbiljne zastoje u prometu i prijeti potpunom blokadom izvoza i uvoza.

Podijeli:

Tagovi :

Savjet ministara BiH

terorizam

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аутомобил прекривен заставом са обиљежјима терористичке ОВК

Srbija

Automobil sa srpskim tablicama prekriven zastavom sa obilježjima terorističke OVK

8 h

0
Пријетио тероризмом на Фејсбуку, осуђен на три и по године затвора

Hronika

Prijetio terorizmom na Fejsbuku, osuđen na tri i po godine zatvora

2 d

2
Цвијановић у Бијелој кући са вишим директором за борбу против тероризма

Republika Srpska

Cvijanović u Bijeloj kući sa višim direktorom za borbu protiv terorizma

1 sedm

0
Станивуковић извршио акт правног тероризма: Затражена оцјена уставности Драшкове одлуке

Banja Luka

Stanivuković izvršio akt pravnog terorizma: Zatražena ocjena ustavnosti Draškove odluke

2 sedm

0

Više iz rubrike

Илегални сервиси ИПТВ-а наносе милионску штету

BiH

Ilegalni servisi IPTV-a nanose milionsku štetu

3 h

0
Радончић: Бећировић и Конаковић морају изаћи пред демонстранте

BiH

Radončić: Bećirović i Konaković moraju izaći pred demonstrante

3 h

0
Савјет министара о привременој заштитној мјери на увоз челика

BiH

Savjet ministara o privremenoj zaštitnoj mjeri na uvoz čelika

12 h

0
Предмет против Дебевца, Мехмедагића и Пијука водиће посебно одјељење

BiH

Predmet protiv Debevca, Mehmedagića i Pijuka vodiće posebno odjeljenje

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

37

Ginkel nakon dvodnevnih sastanaka u Banjaluci: SAD cijene dosljedan dijalog sa rukovodstvom Srpske

19

31

"Od 20 maraka do dva biznisa u Njemačkoj": Vanja Borić za ATV "otkrio tajnu" uspjeha

19

25

D‌ječak (2) ostaje bez šanse za novo srce: Majci saopšteno da neće preživjeti

19

19

Sprema li Priština Srbima ''administrativni egzodus'' od 15. marta

19

10

Svemu "kumovao" Tompson: Podnesena inicijativa za razrješenje sudije Ustavnog suda BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner