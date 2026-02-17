Logo
Large banner

Predmet protiv Debevca, Mehmedagića i Pijuka vodiće posebno odjeljenje

Izvor:

SRNA

17.02.2026

20:14

Komentari:

0
Предмет против Дебевца, Мехмедагића и Пијука водиће посебно одјељење
Foto: ATV

Predmet protiv suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca, bivšeg direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije Osmana Mehmedagića i radnika Suda Milisava Pijuka vodiće Posebno odjeljenje za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH /FBiH/.

Ova odluka donesena je nakon što je sarajevski Opštinski sud, kojem je predmet proslijeđen iz Suda BiH, uputio Vrhovnom sudu zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti.

"Opštinski i kantonalni sudovi u FBiH nisu nadležni za krivična djela podmićivanja i službene i druge odgovorne funkcije, ukoliko je počinilac krivičnih djela službena ili odgovorna osoba izabrana ili imenovana od Parlamenta FBiH, Vlade FBiH ili Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, ili je Vlada FBiH u postupku njihovog imenovanja dala svoju prethodnu saglasnost", saopšteno je iz Vrhovnog suda FBiH.

Debevec, Mehmedagić i Pijuk ranije su, dok je predmet bio na Sudu BiH, odbili da se izjasne o krivici.

U optužnici je navedeno da su Debevec i Mehmedagić stavili pod telekomunikacioni nadzor telefonske brojeve dežurnih sudija Suda BiH i istražilaca Tužilaštva BiH, čime su nezakonito pribavljali informacije iz istraga koje su se protiv njih vodile.

Prema navodima iz optužnice, Debevec je naložio službenici Suda da tajne akte iznese i uništi. Prema dokazima, ona je dokumente odnijela u Debevčevu vikendicu i spalila ih u roštilju.

Riječ je o 51 aktu, od kojih se 29 odnosi na prisluškivanja iz 2022. godine. Nijedan od tih dokumenata, navodi se u optužnici, nije bio evidentiran u knjigu tajnih podataka.

Tužilaštvo smatra da su optuženi zloupotrijebili položaje kako bi sebi pribavili korist u vidu informacija iz istraga, te su time ugrozili rad institucija i povjerljivost pravosudnog sistema BiH.

Podijeli:

Tagovi :

Ranko Debevec

Osman Mehmedagić Osmica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дебевец и Мехмедагић одбили да се изјасне о кривици

Hronika

Debevec i Mehmedagić odbili da se izjasne o krivici

3 mj

0
Мехмедагић, Дебевец и Пијук се изјашњавају о кривици

Hronika

Mehmedagić, Debevec i Pijuk se izjašnjavaju o krivici

3 mj

0
Суд БиХ неће водити процес против Осмице и Дебевеца, познато ко преузима случај

BiH

Sud BiH neće voditi proces protiv Osmice i Debeveca, poznato ko preuzima slučaj

7 mj

0
Потврђена оптужница против Дебевца и Осмице

Hronika

Potvrđena optužnica protiv Debevca i Osmice

6 mj

0

Više iz rubrike

Мустафа и ”ми” у дипломатском походу

BiH

Mustafa i ”mi” u diplomatskom pohodu

5 h

0
Дом народа на почетку сједнице остао без кворума

BiH

Dom naroda na početku sjednice ostao bez kvoruma

6 h

0
Тужилаштво БиХ: Запримљене пријаве због Томпсоновог концерта у Широком Бријегу

BiH

Tužilaštvo BiH: Zaprimljene prijave zbog Tompsonovog koncerta u Širokom Brijegu

7 h

0
БиХ неће бити очишћена од мина до марта 2027. године

BiH

BiH neće biti očišćena od mina do marta 2027. godine

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

35

Tehnička greška u lutriji zbunila sve, morali ponoviti

20

30

Mladić iz BiH kupio kuću u Njemačkoj za 7.000 KM: U njoj našao bogatstvo

20

25

Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

20

24

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

20

22

Uništen još jedan auto Bake Praseta, navodno ga platio 700.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner