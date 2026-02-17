Ne treba im SNSD za svađu: "Zakuvali" Draškovi i Vukanovi u NS RS

Da se opozicija "sama o sebi zabavila", pokazala je i ova sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Tako je došlo do oštrog verbalnog okršaja poslanika Liste za pravdu i red i PDP-a (ili Pokreta Siguran Srpska).

Prozivke između Nebojše Vukanovića i Bojana Kresojevića, kojim se pridružio i Đorđe Vučinić, samo su potvrdili ono o čemu se u javnosti danima spekuliše, a to je da nema ni "zrna" jedinstava u opozicionim redovima.

Dok je u sali NS RS, bio, kako Vukanović kaže, samo jedan poslanik SNSD-a, koplja su se ukrstila zbog brojnih tema.

Kresojević je govorio o anketama i brojevima u kojima, po njemu, "dominira" Draško Stanivuković. Vukanović nije ostao dužan, pa se spominjao brojne afere koje su se nadvile nad banjalučkom Gradskom upravom, te je još jednom ponovio "svoju tezu" o "simbiozi" SNSD i Stanivukovića.

Uskočio je i Vučinić, da još malo "začini" cijelu raspravu, pa je prozvao PSS zbog kupovine poslanika i odbornika.

"Prozivate Gojka Kličkovića, a on kod vas... ("Nisu ga obavijestili", dobacuje Vukanović)... Idete sa vrećom para kupujete poslanika", rekao je Vučinić.

I u prethodnim diskusijama je bilo burno, a o tome možete pročitati na sljedećim linkovima.

