Logo
Large banner

Ne treba im SNSD za svađu: "Zakuvali" Draškovi i Vukanovi u NS RS

Izvor:

ATV

17.02.2026

21:20

Komentari:

2
Не треба им СНСД за свађу: "Закували" Драшкови и Вуканови у НС РС

Da se opozicija "sama o sebi zabavila", pokazala je i ova sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Tako je došlo do oštrog verbalnog okršaja poslanika Liste za pravdu i red i PDP-a (ili Pokreta Siguran Srpska).

Prozivke između Nebojše Vukanovića i Bojana Kresojevića, kojim se pridružio i Đorđe Vučinić, samo su potvrdili ono o čemu se u javnosti danima spekuliše, a to je da nema ni "zrna" jedinstava u opozicionim redovima.

Dok je u sali NS RS, bio, kako Vukanović kaže, samo jedan poslanik SNSD-a, koplja su se ukrstila zbog brojnih tema.

Kresojević je govorio o anketama i brojevima u kojima, po njemu, "dominira" Draško Stanivuković. Vukanović nije ostao dužan, pa se spominjao brojne afere koje su se nadvile nad banjalučkom Gradskom upravom, te je još jednom ponovio "svoju tezu" o "simbiozi" SNSD i Stanivukovića.

Uskočio je i Vučinić, da još malo "začini" cijelu raspravu, pa je prozvao PSS zbog kupovine poslanika i odbornika.

"Prozivate Gojka Kličkovića, a on kod vas... ("Nisu ga obavijestili", dobacuje Vukanović)... Idete sa vrećom para kupujete poslanika", rekao je Vučinić.

I u prethodnim diskusijama je bilo burno, a o tome možete pročitati na sljedećim linkovima.

Бојан Кресојевић

Republika Srpska

Kresojević poručio Vukanoviću: Podržimo Stanivukovića za kandidata za predsjednika Srpske

Вучинић-Вукановић

Republika Srpska

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

Небојша Вукановић

Republika Srpska

Vukanovićevi poslanici napustili polaganje zakletve predsjednika Srpske

Podijeli:

Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

Bojan Kresojević

Nebojša Vukanović

Đorđe Vučinić

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Настављена сједница НС РС, посланици о овим темема

Republika Srpska

Nastavljena sjednica NS RS, poslanici o ovim temema

7 h

1
Синиша Каран-полагање заклетве

Republika Srpska

Siniša Karan položio zakletvu u Narodnoj skupštini

9 h

4
НСРС о стању у сектору мљекарства и пољопривреде

Republika Srpska

NSRS o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede

17 h

0
Одборници окупљени око СНСД-а напустили теслићку Скупштину

Gradovi i opštine

Odbornici okupljeni oko SNSD-a napustili teslićku Skupštinu

4 d

0

Više iz rubrike

Ђурић: Успјех руководства Српске на међународном плану од огромног значаја за наш народ

Republika Srpska

Đurić: Uspjeh rukovodstva Srpske na međunarodnom planu od ogromnog značaja za naš narod

3 h

0
Кресојевић поручио Вукановићу: Подржимо Станивуковића за кандидата за предсједника Српске

Republika Srpska

Kresojević poručio Vukanoviću: Podržimo Stanivukovića za kandidata za predsjednika Srpske

3 h

3
Бањалука

Republika Srpska

Negativni izvještaji finansijske revizije za Bijeljinu i Banjaluku

4 h

0
Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

Republika Srpska

Vukanović nazvao Radojičića jeguljom, obračunavao se i sa poslanicima PDP-a

4 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Haos u Lisabonu: Vinisijus prekinuo meč, Real slavio protiv Benfike

23

01

Vozač kamiona iz BiH teško povrijeđen: Proletio kroz kabinu

23

00

Seizović za ATV: Roditelji su na ivici da li da rade ili da se bave samo sa djecom

22

46

Nesvakidašnja situacija u Slagalici, voditeljka i publika u šoku

22

37

Zelenski: Nema mira bez Donbasa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner