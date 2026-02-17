Logo
Large banner

NSRS o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede

Izvor:

ATV

17.02.2026

06:59

Komentari:

0
НСРС о стању у сектору мљекарства и пољопривреде
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske održaće posebnu sjednicu o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede, nakon koje će biti održana posebna sjednica o izboru potpredsjednika Vlade.

Po završetku, trebalo bi da uslijedi nastavak 17. redovne sjednice, razmatranjem izvještaja o radu Pravobranilaštva za 2024. godinu.

Podijeli:

Tag :

Narodna skupština Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Масерка умрла на послу: Цијели дан радила без паузе, код куће је чекало двоје дјеце

Svijet

Maserka umrla na poslu: Cijeli dan radila bez pauze, kod kuće je čekalo dvoje djece

4 h

0
Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.

Svijet

Kamiondžija iz Doboja poginuo u stravičnoj nesreći u Njemačkoj

12 h

0
Алекса Аврамовић се повриједио

Košarka

Aleksa Avramović se povrijedio

12 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Lideri Zapadne Evrope i dalje u svijetu iluzija

12 h

0

Više iz rubrike

Сретење

Republika Srpska

Vučić uručio sretenjske ordene

14 h

0
Жељезнице Републике Српске

Republika Srpska

Djelimično usvojeni zahtjevi radnika željeznica Republike Srpske

16 h

0
Републички завод за статистику: Трећина предузећа из сектора трговине

Republika Srpska

Republički zavod za statistiku: Trećina preduzeća iz sektora trgovine

19 h

0
Додик у Београду: Очувати заједнички идентитет и све што нас повезује; Ми смо један народ

Republika Srpska

Dodik u Beogradu: Očuvati zajednički identitet i sve što nas povezuje; Mi smo jedan narod

20 h

26

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

30

Sprema se 1.000 otkaza: Radnici u šoku - šta će biti poslije ovoga?

11

25

Šeranić i Kuzmić potpredsjednici Vlade Srpske

11

18

Stevandić: Presuda Kristijanu Šmitu

11

17

Počela je Siropusna nedjelja: Evo šta se nikako ne smije raditi uoči Vaskršnjeg posta

11

13

Kremlj otkrio detalje o pregovorima u Švajcarskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner