NSRS o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede

Narodna skupština Republike Srpske održaće posebnu sjednicu o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede, nakon koje će biti održana posebna sjednica o izboru potpredsjednika Vlade.
Po završetku, trebalo bi da uslijedi nastavak 17. redovne sjednice, razmatranjem izvještaja o radu Pravobranilaštva za 2024. godinu.
