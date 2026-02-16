Vučić uručio sretenjske ordene

Na Sretenje, Srbi treba da čuvaju jedinstvo i da, iako žive u različitim zemljama, grade zajedničku budućnost, poruka je srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Srbija u skladu sa svim kroz šta je prošla mora da izvuče pouke, zbog čega, ističe Vučić, Srbija mora da pokuša da sačuva mir. Povodom dana državnosti uručio je sretenjske ordene.

"Zato je važno i naš prioritetni cilj mora da bude da sačuvamo demografski kapacitet, da sačuvamo život Srbije, da sačuvamo mir", rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Srpski narod treba da očuva zajednički identitet, prostor, kao i sve ono što nas povezuje, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon svečanog uručenja Sretenjskih ordena. Posebno ga raduje zastava Republike Srpske pored zastave Srbije. Dodik je rekao da mu je drago da ovdje vidi dekoraciju koja je zastava Republike Srpske pored zastave Srbije. Dodik podsjeća da je Republika Srpska rođena 9. januara i da je to je Dan Republike, a da je 28. februara 1992. godine dobila Ustav i izgradila institucije.

"To govori o tome da smo imali državotvornu svijest tada, 90-tih godina, kada smo krenuli u borbu za našu samostalnost, kada smo formirali Republiku Srpsku te 92. godine i uspjeli da očuvamo, prije svega, motiv ljudi da brane Republiku u teškim ratnim vremenima i kasnije kroz mirovni sporazum koji je nama u značajnom obimu nametnut", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Važno je da Srbi ostanu okupljeni i objedinjeni, poruka je srpskog člana predsjedništva BiH. Željka Cvijanović kaže da je ponosna na to što uvijek, zajedno sa Srbijom, možemo da obilježimo važne istorijske datume, poput Sretenja.

Među više od 70 dobitnika sretenjskih ordena je i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, kojem je dodijeljen orden prvog stepena.

Ovo pokazuje da vlast Srpske dobro štiti nacionalne interese, poručuje Selak.

Srbija i Srpska su jedno, rijeka Drina samo spaja Srbe.

Srpski narod ima jednu istoriju, istu kulturu, jezik, ali moramo da radimo i razvijamo i da budemo nacionalno odgovorni. Srbija je centar svih Srba gdje god oni da žive. A Republika Srpska i Srbija imaju sporazum o specijalnim i paralelnim vezama i tako da treba da sarađuju u svim oblastima.

Istim su odlikovani i Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit bački Irinej i profesor emeritus Mirko Vasiljević, koji je član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Doktor Nikica Grubor eminentni srpski stručnjak iz oblasti hirurgije dobio je orden Karađorđeve zvijezde prvog stepena. Orden srpske zastave prvog stepena dodeljen je ministru kulture i inovacija Mađarske za unapređivanje odnosa između Republike Srbije i Mađarske, posebno u oblasti kulture.

