Dodik u Beogradu: Očuvati zajednički identitet i sve što nas povezuje; Mi smo jedan narod

16.02.2026

14:43

Додик у Београду: Очувати заједнички идентитет и све што нас повезује; Ми смо један народ
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je nakon svečanog uručenja Sretenjskih ordena da srpski narod treba da očuva zajednički identitet, prostor, kao i sve ono što nas povezuje.

"Mi smo jedan narod", poručio je Dodik.

Dodik je podsjetio da je Republika Srpska rođena 9. januara i da je to je Dan Republike, a da je 28. februara 1992. godine dobila Ustav i izgradila institucije.

"To govori o tome da smo imali državotvornu svijest tada, 90-tih godina, kada smo krenuli u borbu za našu samostalnost, kada smo formirali Republiku Srpsku te 92. godine i uspjeli da očuvamo, prije svega, motiv ljudi da brane Republiku u teškim ratnim vremenima i kasnije kroz mirovni sporazum koji je nama u značajnom obimu nametnut", kaže Dodik.

Додик на обиљежавању Дана државности

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska ima puno pravo da obilježava Dan državnosti

Istakao je da je ponosan što je danas u Beogradu na zajedničkom obilježavanju Dana državnosti Srbije i Dana državnosti Republike Srpske, koja ima puno pravo da obilježava ovaj praznik.

On je dodao da je u značajnom obimu već tada bilo jasno da je to prevara i da su kasnije kroz sve procese koje su nazivali na različite načine i govorili o duhu Dejtona i evropskom putu, pokušali sve da razvale, ali da to nisu uspjeli.

"Republika Srpska ostaje u svom teritorijalnom kapacitetu, ostaje u svom institucionalnom kapacitetu nešto smanjenom, ali u borbi za to da se očuva karakter, a to je da se očuva stanovništvo, očuva volja, očuva život, što su karakteristike svake državnosti", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da mu je drago da ovdje vidi dekoraciju koja je zastava Republike Srpske pored zastave Srbije.

Milorad Dodik

Dan državnosti - Sretenje

Beograd

