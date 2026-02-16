Logo
Prijetio terorizmom na Fejsbuku, osuđen na tri i po godine zatvora

Ognjen Matavulj

16.02.2026

15:46

1
Пријетио тероризмом на Фејсбуку, осуђен на три и по године затвора

Sud BiH osudio je Simbada Bajrektarevića na tri i po godine zatvora zbog prijetnji terorističkim činom preko svog Fejsbuk naloga.

Bajraktervić je oglašen krivim za krivično djelo prijetnja terorizmom.

”U izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od 7. aprila do 3. oktobra 2024. godine”, saopštio je Sud BiH.

U presudi se navodi da je optuženi 6. aprila 2024. godine u 23.39 časova na društvenoj mreži Fejsbuk ”aplovdavao” fotografije sa postavkama privatnosti. Potom je 7. aprila oko 2 časa počinio teroristički čin tako što je preko mobilnog telefona pristupio Fejsbuku objavio poruku kojom prijeti počinjenjem terorističkog čina, s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva i ozbiljne destabilizacije osnovnih ustavnih i društvenih struktura BiH

”Djelo je počinio u stanju smanjene uračunjivosti, ali ne bitno”, saopštio je Sud BiH.

симбад фб

Hronika

Poznato kada se izriče presuda Simbadu iz BiH - osumnjičenom za terorizam

Dodaju da je uz poruku Bajrektarević objavio i svoju fotografiju u maskirnim hlačama i sa maramom na glavi, te vidljivom automatskom puškom oslonjenom na lijevo koljeno i sa nožem u lijevoj ruci, dok je u pozadini bila vidljiva crna zastava sa arapskim pismom”.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Simbad Bajrektarević

terorizam

