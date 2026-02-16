Logo
Njemačka produžava granične kontrole za šest mjeseci

Tanjug

16.02.2026

15:33

Њемачка продужава граничне контроле за шест мјесеци
Foto: Markus Spiske/Pexels

Njemačka će produžiti privremene kontrole na svojim granicama za dodatnih šest mjeseci nakon 15. marta, u okviru promene svoje migracione politike, najavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrint.

Dobrint je za "Bild" rekao da Njemačka produžava kontrole na granicama sa susednim zemljama najmanje do septembra, ističući da su granične kontrole jedan element reorganizacije njemačke migracione politike.

Odgovarajuće obavještenje trenutno se šalje Evropskoj komisiji, objavio je list, pozivajući se na izvore u vladi.

Provjere unutar Šengenskog prostora zvanično su dozvoljene samo kao izuzetak i zbog toga o tom koraku mora da bude formalno obavještena Evropska komisija, objašnjava Tanjug.

Privremene granične kontrole su uvedene od septembra 2024. godine, a od tada je njemačka savezna policija registrovala 67.918 neovlašćenih ulazaka, dok je 46.426 ljudi vraćeno direktno na granici ili deportovano u vezi sa ilegalnim prelaskom granice.

Istovremeno, broj prvih zahtijeva za azil u Njemačkoj opada.

Prema podacima njemačke Savezne kancelarije za migracije i izbjeglice, 7.649 ljudi je prvi put podnijelo zahtjev za azil u januaru, a u istom mjesecu prethodne godine bilo je gotovo dvostruko više prvih zahtijeva.

