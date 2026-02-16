Logo
Large banner

Orban: Kijev finansira mađarsku opoziciju

16.02.2026

14:58

Komentari:

0
Орбан: Кијев финансира мађарску опозицију
Foto: Tanjug/AP

Ukrajina finansira mađarsku opoziciju i miješa se u predstojeće parlamentarne izbore kako bi dovela do promjene vlasti u Mađarskoj, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom rekao da su Ukrajinci odlučili da postanu "aktivni igrači" u predizbornoj kampanji Mađarske, jer su im "rezultati izbora važni".

"Oni učestvuju u ovoj kampanji svim raspoloživim snagama i resursima. Znamo da finansiraju naše protivnike i znamo kako to rade, ali i oni će takođe biti poraženi, baš kao i opozicija", poručio je Orban.

policija hrvatska

Region

Hrvatska političarka maramom udavila majku - neće u zatvor

On je dodao da se Ukrajina uporno miješa u unutrašnja pitanja Mađarske kako bi podržala opozicionu stranku Tisa.

Budimpešta smatra da Kijev nastoji da izazove promjenu vlasti u Mađarskoj, jer sadašnje rukovodstvo ometa pristupanje Ukrajine EU i odbija da pruži vojnu pomoć Ukrajincima.

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

beba

Svijet

Majka vozila tijelo djevojčice (2) satima u automobilu: Dijete prije smrti proživjelo pakao

2 h

0
Полицајац мортус пијан изазвао удес и хтио све да заташка

Svijet

Policajac mortus pijan izazvao udes i htio sve da zataška

3 h

0
Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

Svijet

Sinu Ramzana Kadirova nesreća ostavila brojne posljedice: Moguće da će ostati slijep

3 h

0
Марко Рубио

Svijet

Rubio poručio Orbanu: Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Snijeg se ne predaje, očekuju se nove padavine

16

56

Odbačeno povećanje starosne granice za penziju na 70 godina

16

37

Vozači oprez! Gužve na graničnim prelazima

16

34

Sarajevo: Građani se razišli, novo okupljanje sutra

16

32

U Zadru poginuo radnik iz BiH nakon pada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner