Orban: Kijev finansira mađarsku opoziciju

Ukrajina finansira mađarsku opoziciju i miješa se u predstojeće parlamentarne izbore kako bi dovela do promjene vlasti u Mađarskoj, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom rekao da su Ukrajinci odlučili da postanu "aktivni igrači" u predizbornoj kampanji Mađarske, jer su im "rezultati izbora važni".

"Oni učestvuju u ovoj kampanji svim raspoloživim snagama i resursima. Znamo da finansiraju naše protivnike i znamo kako to rade, ali i oni će takođe biti poraženi, baš kao i opozicija", poručio je Orban.

On je dodao da se Ukrajina uporno miješa u unutrašnja pitanja Mađarske kako bi podržala opozicionu stranku Tisa.

Budimpešta smatra da Kijev nastoji da izazove promjenu vlasti u Mađarskoj, jer sadašnje rukovodstvo ometa pristupanje Ukrajine EU i odbija da pruži vojnu pomoć Ukrajincima.