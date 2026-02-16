Rubio poručio Orbanu: Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas u Budimpešti da su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Mađarske u "zlatnoj fazi" i da se temelje na čvrstoj saradnji, koja nije samo retorička, već i konkretna u oblasti ekonomije i energetike.

"Mađarska je postala važan partner SAD-a, a američke investicije u Mađarskoj neprestano rastu. Pod vođstvom premijera Orbana, zemlja je stvorila stabilno i konkurentno poslovno okruženje koje podstiče dalji rast", rekao je Rubio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom mađarske vlade Viktorom Orbanom, prenosi Indeks.hu.

Rubio je istakao da su tokom novembarskog susreta u Bijeloj kući postignuti značajni dogovori, na osnovu čega je danas potpisan sporazum.

"Nadamo se da je ovo samo prvi od mnogih sporazuma", istakao je američki državni sekretar.

On je podsjetio na bliske veze između Orbana i predsjednika SAD Donalda Trampa i poručio da je Tramp posvećen Mađarskoj i njenom uspjehu.

"Predsjednik Tramp je posvećen vašem uspjehu. Vaš uspjeh je naš uspjeh i ovaj odnos je u našem najboljem interesu. Ako imate finansijskih problema, gdje je rast otežan ili je stabilnost ugrožena, tu smo da vam pomognemo", naglasio je Rubio.

Govoreći o aktuelnim geopolitičkim izazovima, Rubio je ponovio stav SAD da je jedan od ključnih ciljeva okončanje rata u Ukrajini što je prije moguće, dodajući da su Sjedinjene Države preuzele inicijativu u sprovođenju pregovora između Rusije i Ukrajine, dok druge međunarodne institucije nisu uspjele da postignu napredak u tom smjeru.

"Vašington je okupio suprotstavljene strane na razgovore, što ni UN ni Evropa nisu uspjele da urade. A prošle nedjelje su u Omanu održane rusko-ukrajinsko-američke konsultacije o okončanju rata na ekspertskom nivou. Ne razumijem zašto neki članovi međunarodne zajednice ne podržavaju činjenicu da postoje zemlje koje aktivno učestvuju ili žele da učestvuju u okončanju neprijateljstava", naglasio je Rubio.

On je ponovio da su se tokom posjete Vašingtonu u novembru složili da privremeno obustave uvoz ruskih energenata za Mađarsku i da je to učinjeno zato što Amerika želi da podrži Mađarsku u svemu.

Istovremeno, dodao je, Bijela kuća je zahvalna i jer je Budimpešta od početka rata bila važan zagovornik mira u Evropi, a Donald Tramp je to uvijek smatrao važnim u slučaju ukrajinskog rješenja.

Orban je poručio da će Mađarska nastaviti da podržava Trampa i mirovne napore SAD u Ukrajini, bez obzira na to kakve evropske sukobe to podrazumijeva. i ponovio da je aktuelni američki predsjednik "učinio najviše u cjelokupnoj međunarodnoj politici da obezbijedi mir u rusko-ukrajinskom ratu".

"Ponavljam, iako svi znaju, da je Donald Tramp bio predsjednik Sjedinjenih Država, ovaj rat ne bi izbio. Da on sada nije predsjednik, ne bismo imali nikakve šanse da ovo mirno završimo u doglednoj budućnosti, pa izražavamo poštovanje i zahvalnost predsjedniku Sjedinjenih Država za njegove mirovne napore", istakao je Orban.

On je dodao da Mađarska ostaje spremna da bude domaćin mirovnog samita Budimpešti "ako ga bude" i ponovio poziv predsjedniku SAD da posjeti Mađarsku.

Orban je naglasio da će na predstojećim izborima odlučiti mađarski narod, a da je Ukrajini je "važno kako će odlučiti", pa "oni učestvuju u kampanji punom snagom i naoružanjem, znamo da finansiraju naše protivnike, znamo kako se to dešava".

"Na osnovu zdravog razuma, ne bi trebalo da nas ovo iznenadi. Ukrajinski predsjednik i Ukrajina će biti aktivni igrači na ovim izborima, i mi moramo da pobijedimo i njih", istakao je mađarski premijer.

Orban je pohvalio sveobuhvatan razvoj bilateralnih odnosa, napominjući da su odnosi Mađarske i SAD na najvišem nivou u poslednjih nekoliko decenija.

On je, takođe, istakao da su prošle godine postignuti značajni investicioni sporazumi, dok su američka ulaganja u Mađarsku dostigla rekordnu visinu.

Orban je ocijenio da je "osvanulo novo zlatno doba u odnosima" sa SAD.

"Ne sjećam se kada su odnosi bili na tako visokom nivou, uravnoteženi i vođeni dobrim namjerama. Možda smo bili na tako visokom nivou kada nas je predsjednik Buš Stariji posjetio uoči promjene režima. Od tada je bilo boljih i gorih vremena, ali nikada nismo bili ovako visoko", rekao je.

Podsjetio je da su od januara prošle godine donesene odluke o 17 američkih investicija u Mađarskoj, što je rekord u jednoj deceniji.

"Mađari ponovo mogu da putuju u Sjedinjene Države bez vize. Mađarska je pozvana u Savjet za mir. Postignuti su ključni sporazumi u oblastima nafte, gasa i nuklearne energije. Mađarskoj je odobreno izuzeće za rusku naftu i gas, tako da Mađarska ostaje bezbjedna u pogledu snabdijevanja energijom", objasnio je Orban.

Na današnjoj konferenciji za novinare potpisan je i sporazum o nuklearnoj energiji.