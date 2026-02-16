Sijarto: Zlatno doba u odnosima Mađarske i SAD

Izvor:
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocijenio je da je u toku zlatno doba u odnosima Mađarske i SAD.
On se oglasio na "Iksu" poželivši dobrodošlicu državnom sekretaru SAD Marku Rubiju.
Državni sekretar SAD doputovao je danas u posjetu Mađarskoj.
A new golden age in Hungarian-American relations. Welcome to Budapest, @SecRubio! pic.twitter.com/KfZwQRp8CU— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 16, 2026
