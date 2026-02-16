Logo
Sijarto: Zlatno doba u odnosima Mađarske i SAD

SRNA

16.02.2026

11:24

Сијарто: Златно доба у односима Мађарске и САД
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocijenio je da je u toku zlatno doba u odnosima Mađarske i SAD.

On se oglasio na "Iksu" poželivši dobrodošlicu državnom sekretaru SAD Marku Rubiju.

Бака Прасе запаљен аутомобил

Scena

Bizarne scene: Djeca dolaze da se slikaju pored izgorjelog automobila Bake Praseta

Državni sekretar SAD doputovao je danas u posjetu Mađarskoj.

Peter Sijarto

Marko Rubio

Amerika

Mađarska

