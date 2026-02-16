Logo
Rada Manojlović šokirala objavom: ''Vatreni oganj niko neće izbjeći''

Izvor:

Telegraf

16.02.2026

12:30

Komentari:

0
Рада Манојловић шокирала објавом: ''Ватрени огањ нико неће избјећи''

Rada Manojlović oglasila se na mreži "X" i zabrinula sve korisnike.

Pjevačica se požalila "da na svijetu nema pravde", pa pomenula đavola.

- Ako na ovom svijetu nema pravde, Božja kazna će svakoga stici! Vatreni oganj niko neće izbjeći, ko je sa đavolom tikve sadio - napisala je Rada.

Korisnici su je odmah upitali "šta se dešava" i pružili joj podršku, a ona se nastavila.

- Vjerujemo

Pjevačica Rada Manojlović otkrila je da je u svom dvorištvu njena maćeha pronašla krvav muški veš.

- To je moja maćeha vidjela, pričala sam o tome. Vjerujem u crnu magiju, ali pazi... Kao vjernik smatram da postoji dobro i zlo, dobra i loša energija. Postoje ljudi koji se bave crnom magijom. To nisu ljudi, oni ne znaju da nisu ljudi. Imaju ljudski oblik, ali su prazni iznutra, ljušture. Ko može da ti poželi zlo, taj ne može da bude čovjek. Bilo je svačega, svijeća uvezanih u crveni konac... Moja maćeha je lično u našem dvorištu pronašla, jao Bože, teško mi je da kažem... Krvav muški donji veš - rekla je Rada i šokirala Bokija 13.

Rada Manojlović

Pjevačica

