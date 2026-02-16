Logo
Veliki broj građana na protestu u Sarajevu: Saobraćaj blokiran u oba smjera

Izvor:

Avaz

16.02.2026

12:22

Протести у Сарајеву
Foto: YouTube/Screenshot

Ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu u toku su novi protesti iza kojih stoji nekoliko neformalnih grupa, a jedna od tih organizacija je i "Hoćel ta promjena", koja je na svojoj Instagram stranici objavila zahtjeve.

Prvi zahtjev podrazumijeva pune i potpune informacije o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja i snimku kamere iz tramvaja u trenutku nesreće.

- Potpuno povucite sve stare tramvaje dok isti ne prođu ponovno servisiranje! Podatke o ispravnosti objavite javno - drugi je zahtjev ove grupe.

Oni traže i ostavke svih odgovornih u nizu cijelog sistema javnog prijevoza.

- Izgradite kvalitetan, siguran prevoz i obustavite privatizaciju javnog gradskog prijevoza - četvrti je zahtjev.

