Veliki broj građana na protestu u Sarajevu: Saobraćaj blokiran u oba smjera

Ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu u toku su novi protesti iza kojih stoji nekoliko neformalnih grupa, a jedna od tih organizacija je i "Hoćel ta promjena", koja je na svojoj Instagram stranici objavila zahtjeve.

Prvi zahtjev podrazumijeva pune i potpune informacije o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja i snimku kamere iz tramvaja u trenutku nesreće.

- Potpuno povucite sve stare tramvaje dok isti ne prođu ponovno servisiranje! Podatke o ispravnosti objavite javno - drugi je zahtjev ove grupe.

Oni traže i ostavke svih odgovornih u nizu cijelog sistema javnog prijevoza.

- Izgradite kvalitetan, siguran prevoz i obustavite privatizaciju javnog gradskog prijevoza - četvrti je zahtjev.